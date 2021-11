Briganti (Asl): “Domani a Siena faremo 300 tamponi a studenti delle scuole, le richieste sono in aumento”

“C’è una grande crescita nella richiesta di tamponi, ed è collegata all’universo scolastico. Domani nella provincia di Siena ne verranno fatti oltre 300. L’ipotesi che avanziamo è quella di arrivare in tutta la zona dell’Asl Toscana sud est ad una cifra di 4.500 tamponi riferibili all’universo scolastico in questa settimana”. L’incremento che si è registrato nel corso delle ultime settimane è evidente, e la tendenza si riscontra e viene confermata in quelle che sono le dichiarazioni al riguardo di Giorgio Briganti, direttore del dipartimento della prevenzione dell’Asl Toscana sud est.

Ci si attende che il numero di tamponi da effettuare questa settimana nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto relativamente alle scuole sia dunque pari a circa 4.500. Stando ai numeri e alle statistiche relative agli ultimi giorni, si può arrivare ad ipotizzare che circa la metà di questi (quindi più o meno 2.250) possano essere richiesti nella provincia senese.

“La domanda di tamponi – prosegue Briganti – è cresciuta anche per i cambiamenti che sono stati apportati nella normativa per le scuole. Abbiamo quindi deciso di aprire, e lo abbiamo fatto in tempi rapidi, un nuovo punto tamponi a Siena. Lo abbiamo fatto con l’intento di andare a diminuire le file ed i tempi di attesa nel drive through che da tempo è attivo nel parcheggio che si trova nelle vicinanze del palazzetto di viale Sclavo. Questo era il massimo che potevamo fare in pochi giorni”.