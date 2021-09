BMps, Salvini all’attacco: “Dov’è la Procura di Siena?”

“Quando la racconto non mi si crede, solo in Italia succede: è una piccola storia brutta e a cui spero ci sia un lieto fine. C’era un ministro dell’Economia che ha messo denaro pubblico di italiani e senesi in una Banca, si è candidato ed è stato eletto a Siena dove non è mai più tornato. A un certo punto si è dimesso per andare a fare il presidente di un altro Istituto che dovrebbe comprare, a spese dei cittadini, la Banca precedente. Chi si candida al posto di quello che si è dimesso? Il segretario del partito che è il responsabile di questo disastro. Mi domando dove sia la procura di Siena“. Matteo Salvini, leader della Lega, durante il comizio davanti ai suoi sostenitori locali, non fa i nomi di Pier Carlo Padoan, di Enrico Letta, di Mps e del Pd ma il suo j’accuse, sulla vicenda Monte dei Paschi, è chiaro. Quanto detto da Salvini sugli avversari politici però non è una cosa nuova mentre la novità è rappresentata dal fatto che ha tirato direttamente in ballo il tribunale locale chiedendosi cosa faccia sul caso dell’istituto di Piazza Salimbeni.

Notizia in aggiornamento