Basket, niente derby tra Costone e Mens Sana. Montomoli: “Un male per lo sport senese”

“Un male per lo sport senese”: è il commento del presidente della Vismederi Costone, Emanuele Montomoli, una volta appresa la notizia dei gironi del prossimo campionato di serie C, in cui i gialloverdi non incontreranno i rivali storici della Mens Sana.

Proprio così, quest’anno gli appassionati non potranno assistere ad una delle sfide più antiche e più sentite dello sport senese, perché la federazione ha deciso di inserire le due compagini in due differenti regioni.

“Naturalmente non accolgo con piacere la notizia – commenta il presidente del Costone, Emanuele Montomoli -, perché una cosa del genere porta numerosi svantaggi al basket senese, basta pensare solamente al numero di presenze che si raggiunge, sia al PalaOrlandi che al PalaEstra, nel giorno del derby. Dispiace anche perché nel nostro girone ci saranno i derby di tutte le città più importanti della Toscana, tranne Siena”.

Stando a quanto riportato dal patron di Vismederi, il metodo per strutturare i gironi considera la vicinanza di territorio tra le squadre ed anche il risultato in classifica della scorsa stagione. Dunque, vedere separate Mens Sana e Costone risulta incomprensibile e probabilmente anche i tifosi avranno da ridire a riguardo. L’auspicio però, di Emanuele Montomoli, è quello di incontrare la Mens Sana successivamente nella fase ad eliminazione diretta.

“Spero vivamente che possiamo incontrarci ai playoff – spiega Emanuele Montomoli -, anche se ancora le squadre sono in fase di costruzioni. Spero comunque che entrambi possiamo fare due ottimi cammini, perché il derby è sempre un evento bello per la città, seguito da tutti, perfino dalla stampa nazionale”.

Pietro Federici