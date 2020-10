Assessore Valenti: “A Monteriggioni un ricco programma di eventi natalizi”

Il Comune di Monteriggioni è molto avanti nella pianificazione di quelli che saranno gli eventi natalizi.

Ne parla l’assessore alla cultura Marco Valenti: “Il nostro programma natalizio – afferma – parte da quattro soggetti: il Comune di Monteriggioni, la Fondazione Toscana Spettacolo, alla quale ci siamo ricollegati dopo un’interruzione nel precedente mandato, lo Stanzone delle apparizioni, associazione con la quale collaboriamo molto bene per la realizzazione degli eventi e che ci dà assolute certezze nell’organizzazione, e gli Amici del Castello con i quali il rapporto va avanti in maniera proficua. Lavoriamo di rete e tutti insieme, questa è una nota molto positiva e fa capire come intendiamo realizzare le politiche culturali in questo Comune, in accordo con la popolazione”.

Come scritto, il programma è ricco: “Abbiamo già 6-7 eventi pianificati – dice Valenti –, altri saranno decisi e gestiti dall’associazione Amici del Castello e poi come sempre la società partecipata Monteriggioni Ad 1213 coordinerà la parte pratica dell’organizzazione e della realizzazione”.

Tra le iniziative già inserite in cartellone ci sono appuntamenti musicali e altri dedicati ai più giovani. Ai primi di dicembre ad Abbadia Isola ci sarà un omaggio musicale a Ennio Morricone, poi è prevista una giornata dedicata alle famiglie e ai ragazzi con laboratori creativo-teatrale e spettacoli di magia comica. Al castello a dicembre ci sarà anche il concerto dell’Italian Jazz Quartet.

Ad Abbadia Isola nello stesso mese proseguirà il ciclo su letture teatralizzate musicali su argomenti di storia del territorio; sarà la seconda edizione della manifestazione, la prima ha riscosso un grande successo.

Domenica 27 dicembre è previsto un altro concerto a Monteriggioni mentre il primo gennaio ci sarà il classico concerto gospel, realizzato con la Fondazione Toscana Spettacolo.