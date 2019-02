A San Valentino alle Terme Antica Querciolaia è tempo di coccole

Scocca l’ora dell’amore alle Terme Antica Querciolaia di Rapolano Terme. Lo stabilimento termale, immerso in uno scenario unico nel cuore della Toscana, tra l’affascinante territorio ondulato e brullo delle Crete senesi e le dolci colline del Chianti, si prepara a vivere la giornata più romantica dell’anno con un ricco programma di eventi dedicati a tutti gli innamorati. Giovedì 14 febbraio lo stabilimento rimarrà aperto dalle 9 e fino alle 1 di notte per una romantica fuga in compagnia del proprio partner.

Le romantiche proposte delle Terme Antica Querciolaia. Coccole e relax saranno gli ingredienti della giornata, che si aprirà tra il tepore delle acque termali, i sapori tipici della cucina toscana e i trattamenti del centro benessere. Gli ospiti potranno scegliere tra l’impianto coperto e un ampio parco piscine termali terapeutiche all’aperto, ricavato nella quiete di un giardino di piante secolari, che grazie alla presenza di un accesso riparato consente di accedere alle piscine esterne anche nelle stagioni più fredde. Sarà una giornata all’insegna del piacere anche per il palato, per lasciarsi deliziare dalle raffinate prelibatezze del ricco aperitivo, degustando vini d’eccellenza e i migliori prodotti della cucina toscana. Una giornata per vivere l’esperienza del bagno turco e della biosauna e ritagliarsi un momento speciale con la degustazione di tisane presso l’area benessere. Immancabile il ‘Massaggio Termale Relax’ di coppia, per regalarsi una dose extra di intimità e dolcezza e perdersi in un angolo senza tempo fatto di vapore ed essenze profumate. La serata in love si potrà concludere a tavola con la cena romantica a lume di candela presso il Foyer la Fontana delle Terme Antica Querciolaia.

Info e costi. La prima proposta ‘Love Time’ comprende aperitivo, ingresso alle piscine termali, bagno turco, biosauna, sala relax e degustazione tisane al costo di 25 euro. La seconda ‘Love Time’ con aperitivo, ingresso alle piscine termali, bagno turco, biosauna, sala relax, degustazione tisane e cena a lume di candela al costo di 50 euro. La terza proposta, infine, prevede aperitivo, ingresso piscine termali, bagno turco, biosauna, sala relax, degustazione tisane, cena a lume di candela e massaggio termale relax di coppia al costo di 90 euro. È necessario prenotare il massaggio chiamando la reception delle Terme al numero 0577724091