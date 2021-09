Tartuca, solidarietà e grande partecipazione per la Sardegna

In 360 hanno preso parte all’iniziativa che si è svolta in piazza Sant’Agostino per aiutare il popolo sardo dopo gli incendi che hanno duramente colpito l’isola. Anche in questo modo è stato rinsaldato il legame che da tempo unisce Siena e la Sardegna. Tra i presenti pure gli ex fantini Aceto, Cianchino e Massimino.

Il rione di Castelvecchio dà il via ad un evento di solidarietà che può ora aprirsi anche agli altri rioni e all’intero mondo contradaiolo. “Questo contributo – afferma il priore della Tartuca, Antonio Carapelli – va ad una regione che ci sta particolarmente a cuore visto che molti protagonisti della nostra Festa provengono proprio da questa regione. Siamo rimasti molto colpiti da quello che è avvenuto in quel territorio”.

