2 giugno 2021, le celebrazioni a Siena per la festa della Repubblica

Si sono concluse da poco le celebrazioni a Siena per la Festa della Repubblica. Il programma della cerimonia è stato aperto con la deposizione della corona all’Asilo Monumento alla presenza del prefetto di Siena, Maria Forte, del sindaco, Luigi De Mossi, e del presidente della Provincia, Silvio Franceschelli. A seguire, alle 9.30, in piazza Duomo si è tenuta la solenne cerimonia dell’alzabandiera, simbolo dell’Unità nazionale, e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine, nella sala degli Arazzi della Prefettura, il prefetto Forte ha consegnato una copia della Costituzione a due studenti senesi, le medaglie d’onore riconoscimento morale per i cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale, e delle medaglie d’oro di “vittima del terrorismo”. L’ultima iniziativa odierna è stata la consegna delle onorificenze dell’Ordine ”Al Merito della Repubblica Italiana” a diciannove cittadini della provincia di Siena

