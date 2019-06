Siena Casa, pronto l’intervento in viale Bracci: trentatré nuovi alloggi già progettati

Trentatrè nuovi alloggi già progettati e che dovrebbero avere il via libera entro pochi mesi. E’ il prossimo progetto di Siena Casa, la società che gestisci gli immobili a residenza pubblica e i cui soci sono i trentacinque comuni della provincia di Siena. Siena Casa ha presentato oggi i dati di bilancio: la società, da febbraio guidata da Stefano Marzocchi subentrato a Davide Rossi, ha chiuso l’esercizio 2018 con un utile di circa 300mila euro che sarà utilizzato interamente per ricostituire il capitale sociale. Allo stesso tempo sono cresciute ancora le risorse destinate alle manutenzioni, capitolo che ha superato il milione di euro, a conferma della ritrovata solidità della società. E le manutenzioni hanno davvero avuto un impatto decisivo: negli ultimi dodici mesi sono stati riconsegnati ai comuni ben 88 alloggi, di cui 22 nuove costruzioni. Importanti, infine, anche i crediti recuperati. Questa voce ha toccato nel 2018 quota 317mila euro.

“Il bilancio ancora positivo – ha commentato il presidente di Siena Casa, Stefano Marzocchi – ci consente di tornare a progettare interventi per il futuro. Penso alla lottizzazione di Viale Bracci, che prevede 33 nuovi alloggi, già finanziata e che è arrivata alla fase finale di progettazione, all’intervento su Monteroni d’Arbia, dove sono in previsione 8 nuovi appartamenti e a quello a Sinalunga. Ma non solo. Uno dei nostri obiettivi sarà quello di aprire un tavolo di concertazione con la Regione toscana per portare all’attenzione le specificità e le esigenze del nostro territorio. Allo stesso tempo vogliamo collaborare con i comuni in maniera fattiva in modo che ogni amministrazione metta a disposizione, attraverso apposite convenzioni, competenze utili per la progettazione e l’organizzazione di interventi di manutenzione”. “Inoltre – ha proseguito Marzocchi – è necessario prendere atto che spesso il patrimonio abitativo dei Comuni è vecchio. Un nuovo processo di alienazione va ripensato con un’attenta analisi dei beni dei Comuni”.

“I capi saldi del bilancio 2018 continuano ad essere le manutenzioni, il recupero delle morosità pregresse e l’efficientamento sempre maggiore della struttura della società – ha spiegato L’amministratore delegato, Claudio Botarelli – In questi ultimi anni, per varie dinamiche, abbiamo avuto un aumento della mobilità degli assegnatari che ha portato nel 2018 al ritorno presso la società di 99 alloggi lasciato dagli assegnatari per varie casistiche. Questo flusso aumenterà nei prossimi anni, viste le modifiche ai criteri di verifica che ha apportato la nuova legge regionale in materia. Questo incrementerà ancora la necessità di manutenzioni straordinarie.

Oggi la società che ci immaginiamo deve essere ancora più efficiente e più vicina ai cittadini. In questo senso stiamo lavorando in maniera costante e in maniera continua ed abbiamo effettuato due nuove assunzioni per rendere la struttura operativa più efficiente”.

“La morosità è scesa dal 15% del 2005 al 5,6% del 2018 – ha puntualizzato Grazia Baiocchi, consigliere di amministrazione di Siena Casa – Il dato sulle morosità non è ancora un punto di arrivo, ma è l’elemento che ci ha consentito di avere risorse maggiori per le manutenzioni, che oggi rappresentano circa il 50% degli affitti al netto di quello che viene retrocesso alla Regione ed ai Comuni”.

Per quanto riguarda il futuro, la società sta già lavorando per rendere concreto il proprio impegno sul conto termico, progetto che prevede un significativo risparmio energetico attraverso interventi mirati di ammodernamento ed efficientamento degli alloggi. Ma non solo: a breve sarà pienamente operativo il nuovo software per una migliore gestione dell’attività interna di Siena Casa a partire dall’organizzazione dei condomini. Nel futuro della società sarà inoltre sempre più importante il rapporto con gli enti pubblici. Da una parte, infatti, l’obiettivo di Siena Casa è quello di realizzare un tavolo permanente di concertazione con la Regione Toscana e le società gemelle che fanno capo agli altri capoluoghi di provincia, al fine di condividere i contenuti delle prossime leggi in materia di edilizia residenziale pubblica. Dall’altra parte, la volontà è quella di rendere ancora più stretta la collaborazione con i Comuni, trovando delle sinergie, soprattutto in materia di progettazione ed organizzazione dei cantieri, che portino ad un risparmio di risorse e ad un maggiore reperimento di risorse da bandi nazionali ed europei. Infine, nei prossimi anni, un ruolo decisivo nell’attività di Siena Casa sarà dato dal cantiere di Viale Bracci, un’opera che oggi è arrivata alla fase finale di elaborazione e progettazione.