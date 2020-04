Rapolano Terme, il Comune ringrazia il Molino Batignani per la donazione di farina

L’amministrazione e il consiglio comunale di Rapolano Terme hanno inviato una lettera di ringraziamento al Molino Batignani, azienda storica del territorio rapolanese che ha donato 500 confezioni di farina da 1 kg da destinare a famiglie in difficoltà nell’emergenza Coronavirus. Le confezioni sono state date alla Misericordia di Rapolano Terme e a quella di Serre di Rapolano per distribuirle alle famiglie bisognose e per metterle a disposizione della bancarella alimentare.

“Un gesto – come si legge nella lettera firmata da Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme e da Doriano Mazzini, presidente del consiglio comunale rapolanese – che conferma e consolida i valori della solidarietà e dell’aiuto verso gli altri che caratterizzano da sempre il territorio rapolanese”.