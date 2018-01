Prevenzione all’usura: firmato protocollo tra enti a Siena

Fabrizio Biuso, scientist di VisMederi, spiega la differenza che c’è tra epidemie e pandemie. Non solo, ci racconta anche come nacque l’”aviaria” “Aviaria”, “suina”, sono nomi di virus che sono risuonati nelle nostre orecchie per molto tempo, mettendoci una certa paura. Questi parassiti dall’appellativo animale, sono stati chiamati anche “pandemie”. Fabrizio Biuso, scientist di VisMederi, ci spiega cosa sono. Qual è la differenza tra pandemie ed epidemie? «L’epidemia è un evento che avviene annualmente, in inverno nell’emisfero boreale e in estate in quello australe. C’è la trasmissione della malattia tra uomo e uomo, come nell’influenza. La pandemia, invece, è più