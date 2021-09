Opera Laboratori, il Comune proroga il mandato per tre mesi. Di Bello: “Al lavoro per un progetto comune”

“Opera Laboratori si mette ancora una volta a disposizione di Siena e del territorio: con i tre mesi di proroga decisi dall’amministrazione comunale, abbiamo intenzione di lavorare per un progetto che abbia come scopo principale la valorizzazione del territorio stesso e delle persone. Come sempre è stato nella filosofia dell’azienda”.

Così Stefano Di Bello, responsabile Opera Laboratori per Siena, commenta l’atto appena pubblicato all’albo pretorio del Comune, che determina una proroga per un periodo di tre mesi, a partire dalla data dal 10 novembre e fino al 9 febbraio del 2022, l’affidamento dei servizi per il pubblico del Santa Maria della Scala al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Opera Laboratori(mandante) e dal Consorzio nazionale di servizi, dalla Dolcezze Savini, dalla Incoming Liguria e dal Consorzio Artem’Net (mandatari).

Opera, lo ricordiamo, ha – ed avrà per questi prossimi mesi – in gestione i servizi di sorveglianza, biglietteria e portineria; servizi didattici; servizi bibliotecari; servizi di promozione e comunicazione; organizzazione mostre, eventi e visite guidate; gestione eventi; bookshop; ostello; caffetteria; informazione ed accoglienza turistica, “agenzia di viaggio incoming”, vendita di servizi turistici.

Un lavoro che ha portato negli ultimi anni grandi risultati sull’intero territorio, in termini economici anche a favore – direttamente – del Comune e, altrettanto concretamente visibile, per i numeri del lavoro che occupa oltre cento senesi. Questo fa di Opera Laboratori, ad oggi, la più grande forza sul territorio, per offerta di lavoro e per indotto.

Katiuscia Vaselli