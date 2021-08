Noleggio auto, la Guardia di Finanza scopre evasore totale a Chiusi

Evasore totale scoperto dalla Guardia di Finanza in Valdichiana: oltre 60mila euro non dichiarati e quasi 25mila euro di iva non versata.

Continua così l’attività della Guardia di Finanza di Siena volta al contrasto degli illeciti economico–finanziari più gravi, a tutela delle libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti.

In questo periodo di particolare difficoltà economica connessa all’emergenza sanitaria, l’attenzione della Guardia di Finanza, come sempre a presidio del sistema economico – finanziario, è concentrata sull’individuazione di qualsiasi forma di illecito arricchimento posto in essere a discapito delle aziende sane, direttamente colpite dalle misure di contenimento della pandemia.

In tale contesto i militari della Tenenza di Chiusi Scalo, nell’ambito dell’attività istituzionale volta al contrasto del sommerso d’azienda, hanno individuato un soggetto “evasore totale” operante nell’ambito del noleggio auto. La società in questione ha omesso la presentazione dei previsti modelli dichiarativi, con contestuale mancato versamento delle imposte e non ha adempiuto all’obbligo della istituzione/tenuta dei registri contabili obbligatori dal 2015 al 2019.

Gli strumenti di supporto all’attività operativa e il dispositivo di controllo economico del territorio sono risultati fondamentali per l’individuazione del soggetto e per l’esecuzione dell’attività ispettiva stessa. Data l’assenza di documentazione fiscale, contabile e amministrativa, incrociando i dati delle fatture elettroniche con le altre banche dati disponibili è stato possibile risalire ai fornitori della società ottenendo così dagli stessi informazioni indispensabili per la ricostruzione del volume d’affari del soggetto attenzionato.

È stato possibile contestare alla società elementi positivi di reddito non dichiarati per circa 60.000 euro e IVA non versata per quasi 25.000 euro.

Nei periodi di crisi economica gli effetti distorsivi della concorrenza e del mercato provocati dall’evasione e dalle frodi fiscali sono accentuati. Da qui l’importanza dell’azione “chirurgica” svolta dalla Guardia di Finanza contro gli evasori e i frodatori.