Mps sale ancora in borsa

Sono proseguiti gli acquisti sul Monte dei Paschi di Siena il titolo dell’istituto senese è salito oggi del 3,71% a 1,62 euro, dopo una sospensione per eccesso di rialzo in mattinata. Le azioni Mps hanno toccato un massimo di 1,721 euro alle ore 10.20. Il progresso odierno va ad aggiungersi alla performance messa a segno la scorsa settimana: tra il 1 e il 5 luglio le azioni Mps sono passate da 1,078 euro a 1,562 euro, con un guadagno complessivo del 44,9%.

Una situazione che secondo gli analisti è derivata dallo sfruttamento la compressione dello spread Btp-Bund seguita al mancato avviamento di una procedura di infrazione per eccesso di debito da parte della Ue nei confronti dell’Italia. Inoltre l’istituto senese controllato per oltre il 68% dal Tesoro, la cui capitalizzazione è risalita oltre gli 1,6 miliardi di euro (rispetto ai 5,4 miliardi investiti dal Tesoro per evitarne il fallimento), ha collocato ieri il primo bond “unsecured” da cinque anni in qua, ossia da ben prima della ricapitalizzazione precauzionale che ha sancito lari-nazionalizzazione temporanea della banca.