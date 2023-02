Montanari visita la Pay Care: “Sopralluogo positivo, assumerò i venti dipendenti”

È stato effettuato venerdì pomeriggio il sopralluogo dell’ingegnere Emiliano Montanari, proprietario dell’impresa Global Service e anche patron dell’Acr Siena, nei locali dell’impresa di call center Pay Care a San Martino. La visita pare aver dato esiti positivi. Il proprietario della Nuova Elettra conferma di voler proseguire nella direzione di andare ad assorbire e ad assumere i venti dipendenti ormai in esubero dalla Pay Care. “Il sopralluogo è stato assolutamente positivo – commenta infatti Montanari. – Andiamo avanti nella strada che abbiamo intrapreso, confermo la mia intenzione ad assumere i venti dipendenti in esubero dalla Pay Care. Come già dichiarato, inoltre, siamo pronti ad assumere anche altri trenta dipendenti a tempo indeterminato”.

Da un anno i dipendenti in esubero dalla Pay Care (all’inizio erano in 39, oggi sono 20) attendono di poter avere una collocazione lavorativa e di poter conoscere il loro futuro. Li andrà ad assorbire la Nuova Elettra, società che opera nel settore di gas ed energia. I lavoratori continueranno a lavorare nell’ambito del settore dei call center.

Prosegue l’ingegnere Montanari: “Nei prossimi giorni effettueremo altri incontri con le organizzazioni sindacali e con rappresentanti della Regione Toscana. Faremo tutto quel che dovrà essere fatto. I venti dipendenti avranno gli stessi contratti lavorativi che già in precedenza avevano con Pay Care”.