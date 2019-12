Finanziamenti a tasso zero per gli investimenti delle PMI

LA REGIONE TOSCANA CONFERMA LE LINEE DI FINANZA AGEVOLATA PER IL 2020

In un contesto di bassa crescita del Pil, con le banche sempre più prudenti nel concedere credito, il sostegno agli investimenti delle PMI assume vitale importanza per il rilancio dell’economia. A supporto delle attività imprenditoriali italiane, le iniziative di finanza agevolata rappresentano una opportunità concreta, alternativa al credito bancario. Sono infatti previste, sia da parte dell’unione europea, sia da parte delle regioni, linee di sostegno destinate alle micro, piccole e medie imprese che costituiscono la maggior parte del tessuto produttivo italiano. Tuttavia, esse si trovano a confrontarsi con la complessità dei bandi, la disomogeneità informativa nonché l’assenza di adeguate capacità professionali in termini di programmazione finanziaria. Tutti fattori che allontanano le imprese dall’accesso a queste agevolazioni.

Lo studio ConCredito, con la sua esperienza decennale in consulenza finanziaria alle imprese, ha individuato alcune delle più vantaggiose linee agevolative per il 2020 per la regione di Toscana per le quali può fornire un importante supporto alle aziende che ne vogliono beneficiare:

Fondo rotativo per prestiti:

La Regione sta promuovendo finanziamenti a tasso zero, sino ad esaurimento risorse, a sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, delle società consortili e dei liberi professionisti aventi sede legale o unità locale in Toscana che operano in diversi contesti produttivi: potranno accedere all’agevolazione imprese artigiane, industriali manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario. Oltre a beneficiare di un finanziamento a tasso zero il bando non richiede il rilascio di garanzie personali o patrimoniali. Sono ammessi gli investimenti di un valore compreso tra i 40.000€ e i 200.000€.

Fondo microcredito per creazione imprese:

La disoccupazione giovanile rappresenta uno dei principali problemi che affligge la società. Particolare è il caso dell’Italia che si posiziona terzultima nella classifica dei paesi europei. Al fine di abbattere i tassi di disoccupazione, nel corso degli anni sono state intraprese diverse iniziative volte sia a incentivare le assunzioni da parte delle imprese, sia a promuovere l’avvio di nuove attività imprenditoriali. In tale ottica la Regione Toscana ha attivato uno strumento destinato alle imprese in fase di start up che prevede un finanziamento a tasso zero a favore dei giovani che intendono avviare la propria attività imprenditoriale. Al fine rendere più accessibile il ricorso al finanziamento, non vi è l’obbligo per i richiedenti di presentare delle garanzie personali o patrimoniali. Sono ammessi gli investimenti di un valore compreso tra i 8.000€ e i 35.000€.

Si tratta di un’importante opportunità della quale potranno beneficiare gli imprenditori di tutta la Toscana e in particolare della Versilia.

a cura di Concredito