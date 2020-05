Federalberghi Toscana: “Per la ripartenza è in corso il dialogo con la Regione”

Federalberghi Toscana precisa che sono in corso le interlocuzioni con la Regione Toscana per quanto riguarda il piano di ripartenza turistica. Gli operatori del settore sono pronti a fare la loro parte per garantire le adeguate misure di sicurezza, ma i protocolli devono essere definiti in modo condiviso.

In merito alle anticipazioni diffuse dalla Regione a mezzo stampa, infatti, si precisa che i tavoli di lavoro sono ancora in corso e i contenuti non ancora pienamente definiti.

“Nessuno vuole andare in vacanza in un albergo che assomiglia a un ospedale e quindi nei protocolli per il settore ricettivo è fondamentale saper conformare la sicurezza e con la sostenibilità – commenta il presidente Daniele Barbetti –. Siamo pronti come sempre a fare la nostra parte e stiamo interloquendo con la Regione Toscana per definire i protocolli più adatti alla situazione straordinaria che stiamo vivendo. Non si capisce pertanto il motivo di anticipare sulla stampa elementi non ancora condivisi e linee guida non ancora definitivamente concertate. Già da alcuni giorni abbiamo inviato alla Regione la nostra proposta di protocollo ‘Accoglienza Sicura’, condivisa a livello nazionale da tutte le associazioni di categoria del settore ricettivo. Già altre Regioni, nostre competitor, l’hanno implementata e il nostro auspicio è quello che la stessa sensibilità ci sia anche da parte della Regione Toscana”.