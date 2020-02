Fattori Macroeconomici e il Loro Ruolo nel Trading Forex

Fattori Economici che Influenzano il Mercato Forex

Milioni di transazioni vengono condotte quotidianamente nel mercato valutario dove vi prendono parte migliaia di partecipanti in tutto il mondo. La crescente popolarità del trading sul mercato dei cambi indica che i fattori macroeconomici svolgono un ruolo importante in questo processo. Quali? Scopriamolo insieme.

I Fattori Macroeconomici e il Loro Ruolo

I trader prendono decisioni basate su fattori macroeconomici. Il tasso di conversione dipende dalla salute dell’economia in generale. Eventi economici e variazioni giornaliere supportano il continuo funzionamento del mercato valutario internazionale:

1) Mercato dei Capitali

L’indicatore più significativo della condizione economica è il mercato globale dei capitali. Allo stesso tempo, altri indicatori importanti sono azioni e obbligazioni. Ogni singolo evento significativo non può nascondersi all’attenzione dei broker, poiché tali eventi sono costantemente coperti dai media.

Inoltre, la maggior parte degli stati dipende dalla situazione in un particolare settore dell’economia: ad esempio, il Canada dipende dalle materie prime. Di conseguenza, le fluttuazioni dei prezzi dei metalli e del petrolio influiscono sul dollaro canadese: se i prezzi aumentano, aumenta anche il costo del CAD rispetto ad altre valute.

2) Commercio Internazionale

Un fattore vitale è l’equilibrio delle operazioni tra uno stato e un altro poiché il livello della domanda interna in un determinato paese è rappresentato da indicatori di esportazione e importazione. Il tasso di conversione nazionale tende ad aumentare in quegli stati nei quali servizi e beni hanno una domanda significativa all’estero. Ad esempio, per acquistare beni australiani, devi scambiare la valuta in dollari australiani e quindi il tasso di cambio di questi ultimi aumenterà con l’aumentare della domanda.

La posizione del Paese nel commercio internazionale è illustrata dal deficit e dal surplus nella bilancia commerciale. Se un paese ha un deficit commerciale elevato, appare sul mercato come importatore netto di beni e servizi, il che porta ad un deprezzamento della valuta nazionale.

3) Indicatori Economici

La base di qualsiasi trading Forex sono gli indicatori economici. Per non perdere importanti cambiamenti nel mercato, che cambia costantemente e rapidamente, è necessario mantenere un calendario economico.

L’indicatore più comprensibile del mercato dei cambi è il PIL, che mostra lo stato e la forza dell’economia di un Paese e ne misura la produttività e il suo tasso di crescita. Tuttavia, è importante che un trader tenga presente gli eventi e le tendenze passati.

Il trader dovrebbe prestare molta attenzione al tasso di inflazione. Una variazione del potere d’acquisto indica un aumento dei prezzi. Pertanto, da un lato, l’elevata inflazione esercita una pressione sulla valuta nazionale riducendo il suo livello di solvibilità e, allo stesso tempo, l’inflazione può costringere la banca centrale ad aumentare i tassi di interesse per frenare l’inflazione e questo potrebbe rafforzare il tasso di cambio. Ciò significa che l’inflazione è un indicatore economico ambiguo e le sue conseguenze non possono essere valutate completamente.

Altri indicatori importanti dell’economia possono servire come fonte di informazioni utili sullo stato attuale e futuro dell’economia e della valuta nazionale: indici di produzione, occupazione, vendite al dettaglio e altri ci permettono di affermare che alcuni dati possono risultare molto utili per gli operatori dei mercati di tutto il mondo.