Fabrizio Rappuoli nuovo presidente di Terranostra Siena: “Al via un modo nuovo di fare agriturismo”

L’agriturismo cambia, di nome e di fatto. Gli agriturismo associati a Terranostra Siena hanno rinnovato le cariche sociali e quindi eletto il nuovo consiglio provinciale e il nuovo presidente.

La scelta è ricaduta su Fabrizio Rappuoli, che conduce un agriturismo ad Asciano nelle crete senesi, e che avrà la responsabilità di guidare l’associazione Terranostra Siena nel corso dei prossimi 4 anni. “Ho accettato molto volentieri la carica di Presidente di Terranostra Siena – ha commentato Fabrizio Rappuoli – la mia idea con Terranostra è quella di sviluppare e valorizzare al meglio il settore agrituristico del territorio senese”.

“L’obiettivo, insieme a Campagna Amica, per i prossimi anni, sarà quello di adoperarmi per il consolidamento ed il rilancio del settore agrituristico – ha proseguito Rappuoli – perché stiamo attraversando un momento di grande cambiamento per il comparto turistico e dobbiamo riuscire ad accompagnare le strutture del territorio in un percorso di qualità, e crescita, che tenga conto della sempre maggiore digitalizzazione dei processi di prenotazione a cui l’offerta del territorio deve saper rispondere in maniera efficace ed ottimale. Questa sarà la prima sfida che dovremo affrontare.”

Fabrizio gestisce, insieme al fratello Jacopo, un’azienda agricola di oltre 250 ettari ad indirizzo prevalentemente cerealicolo, insieme ad un agriturismo denominato Le Piazze Monte Oliveto Maggiore che offre oltre al pernottamento una tipica cucina toscana; entrambi si trovano ad Asciano, nella frazione di Chiusure.

Terranostra Siena è l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio di Coldiretti, la sua mission è quella di promuovere, sostenere e diffondere il concetto di agriturismo e di valorizzazione degli ambienti rurali. Attività che svolge nei confronti delle aziende agricole, degli agriturismi e dei consumatori.

L’associazione Terranostra Siena è ormai percepita come un punto di riferimento per le imprese agricole e gli agriturismi che necessitano di un quadro normativo efficace. Tra i servizi che l’associazione fornisce alle imprese ci sono: formazione, informazione, assistenza, consulenza e promozione. Mentre per i consumatori mette a disposizione una serie di servizi legati all’informazione, alla cultura rurale, alla conoscenza e agli stili di vita consapevoli.

Insieme a Coldiretti Siena l’Associazione promuove una politica di buone pratiche nel settore agrituristico che riguardano: l’accoglienza di qualità, il recupero corretto e attento dei fabbricati rurali, la tutela del paesaggio e dell’ambiente, l’impiego dei prodotti locali e a km zero, la vendita diretta dei prodotti, la diffusione di sistemi e metodi produttivi ecocompatibili e l’adozione di uno stile di vita e di consumo più rispettoso dell’ambiente.