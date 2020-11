Dr.Max arriva anche a Poggibonsi: la catena di farmacie continua l’espansione in Italia

Dr.Max, catena di farmacie internazionale, rinnova e amplia la storica farmacia Del Vivo di Poggibonsi, da anni punto di riferimento della città, trasformandola in “Farmacia Dr.Max”: il cambiamento va oltre quello della semplice insegna e svela uno spazio completamente rinnovato, di oltre 160 mq, con un ingresso ingrandito per facilitare la mobilità dei clienti e due grandi vetrine che consentono la visuale completa della farmacia dall’esterno.

La nuova farmacia non si trasforma solo negli spazi, ma amplia la sua offerta di prodotti, oggi oltre 6mila a disposizione del pubblico, e di servizi, con l’introduzione del Medilab, un’intera area dedicata di servizi per la salute e la cura della persona. Come tutte le insegne che contraddistinguono la catena, Dr.Max garantisce per prodotti e servizi offerti qualità e cortesia, a prezzi competitivi.

Mirko Favari, Ceo di Dr.Max Italia, ha dichiarato: “Nello spirito e nella concezione della farmacia del gruppo c’è quello di puntare sull’accoglienza, l’accessibilità e l’ospitalità sia in termini di spazi che di persone. In questo particolare periodo storico la farmacia diventa un supporto concreto per la comunità e il territorio, offrendo competenze e servizi di altissimo livello per la salute e il benessere dei cittadini, garantendo costantemente prezzi competitivi ed accessibili a tutti ed una professionalità unica, grazie allo staff storico di farmacisti, estremamente competente e qualificato”.

Dr.Max si distingue per la nuova esperienza di consumo nel settore pharma con la presenza sugli scaffali di farmaci da banco a libero servizio, ossia acquistabili senza la mediazione del farmacista. Lo staff, al contempo, è sempre disponibile per supportare e consigliare la clientela, accompagnandola verso i prodotti e i servizi adeguati alle diverse esigenze. Il Medialab, inoltre, rende possibile effettuare una serie di trattamenti ed esami per la salute e il benessere quali misurare la pressione, effettuare l’elettrocardiogramma (ecg), l’holter pressorio e cardiaco e gli esami di telenutrizione. Tutti esami sono poi valutabili dal proprio medico di fiducia grazie al supporto della telemedicina che garantisce la possibilità di avere risultati in tempi brevissimi.

In occasione dell’apertura, Dr.Max fino a domenica 22 novembre proporrà nel punto vendita una serie di promozioni su moltissimi articoli e servizi, con sconti fino al 50%.