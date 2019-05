Crescita e cambiamento del turismo a Viareggio e Versilia

L’importante iniziativa di ConCredito a sostegno delle Imprese turistiche

In Versilia e in toscana il settore del turismo è il motore economico principale e purtroppo tale settore negli ultimi decenni ha risentito della crisi più che mai. Questo fenomeno è stato avvertito da tutti gli operatori del settore, chi in maniera più lieve e chi invece in maniera più forte fino a comportare anche la chiusura dell’attività.

Oggi si parla di necessità di ripresa del turismo e a detta degli operatori è così, anche se ovviamente non siamo più di fronte ad una clientela uguale a quella degli anni precrisi, le esigenze ed i bisogni sono mutati ed il cliente è diventato più esigente e più accorto considerando il notevole impatto che viene dato al rapporto servizi offerti-prezzo nella scelta delle strutture. Appare logico quindi che per attrarre la clientela sia necessario investire nelle proprie strutture potenziandole ed andando ad offrire servizi aggiuntivi che vadano in contro e soddisfino i bisogni e le necessità dei consumatori.

ConCredito, società di mediazione del credito con sede a Viareggio e Roma, capendo la necessità del mercato ha istituito convenzioni con primari istituti di credito al fine di selezionare le migliori soluzioni finanziarie dedicate al mondo del turismo. In particolar modo, per sostenere le imprese nello svolgere le loro attività è previsto un finanziamento di liquidità con rimborso a 12 mesi con tassi che (in base al merito creditizio del richiedente) posso arrivare anche all’1%. ConCredito mette a disposizione molti altri servizi a favore delle imprese, accompagnandole e consigliandole nella gestione del rapporto banca-impresa e su tutta l’area finanziaria, in particolar modo per quanto riguarda le forme tecniche a medio-lungo termine offerte dalla società di mediazione figurano:

finanziamenti chirografari o ipotecari.

leasing: in ogni sua forma, dallo strumentale all’immobiliare fino ad arrivare al nautico. Il leasing come ben sappiamo è uno strumento finanziario che accompagna gli investimenti produttivi, riducendo al minimo la percentuale di equity richiesta dall’imprenditore. ConCredito propone soluzioni personalizzate e flessibili in base alle esigenze manifestate dal cliente. Inoltre, grazie agli accordi con le varie società di leasing è in grado di garantire tempi di lavorazioni delle pratiche ridotti rispetto ai canali tradizionali grazie ad un monitoraggio costante della pratica nei vari step di delibera.

noleggio operativo: grazie a convenzioni con primarie società di noleggio è in grado di concordare tempistiche e flessibilità nei pagamenti delle rate in modo tale da renderle specifiche per ogni cliente.

factoring: ossia la cessione dei crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale. In un paese come l'Italia dove i tempi di riscossione dei debiti (specialmente quelli derivanti dalla PA) sono molto lunghi, il factoring va incontro a questo tipo di esigenze garantendo liquidità alla società.

Articolo a cura del Dott. Gianfranco Antognoli e del Dott. Fernando Cruz

ConCredito, 0584-393444

Via Scirocco 53, Viareggio