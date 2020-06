Che cos’è l’economia sostenibile 

Il termine economia sostenibile definisce un particolare modello economia secondo il quale lo sviluppo economico deve attuarsi in parallelo con un utilizzo misurato e coscienzioso delle risorse naturali disponibili, così da garantire l’impiego di queste risorse anche per le generazioni successive. Attraverso il modello di economia sostenibile, dunque, si cresce in equilibrio con la natura, preservandone le qualità e la quantità delle risorse.

Ma com’è possibile attuare un modello di economia sostenibile? Questo modello si basa sulla crescita duratura degli indicatori economici, quindi genera reddito e lavoro e sostiene le popolazioni di tutte le zone del pianeta, valorizzando le specifiche risorse territoriali di ogni nazione.

Per far sì che questo modello economico funzioni è fondamentale che ogni elemento collabori con l’altro e che non si discosti di molto dalle regole imposte, ad esempio: se ogni cittadino si attiene alle regole della raccolta differenziata e alle regole che vietano l’inquinamento ambientale, le aziende produttrici dovrebbero ridurre la mole degli imballaggi e utilizzare packaging eco.

Come attuare un modello di economia sostenibile

L’economia sostenibile è sorretta da uno sviluppo sostenibile, ovvero le risorse offerte in natura devono essere utilizzate con intelligenza e devono essere garantite anche alle future generazioni senza disparità.

In Italia, lo sviluppo sostenibile è disciplinato dall’articolo Dlgs 152/2006, secondo il quale ogni risoluzione delle questioni che implicano anche aspetti ambientali, va cercata in modo da garantire lo sviluppo sostenibile, salvaguardando il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali. Dunque, in che modo è possibile attuare un modello di economia sostenibile? Per maggiori informazioni si può consultare la pagina https://it.pg.com/sviluppo-sostenibile/.

È necessario attuare le regole delle Tre E: ecologia, equità ed economia:

Ecologia : è fondamentale soddisfare i bisogni attuali mantenendo inalterati gli equilibri naturali, quindi bisognerebbe produrre e smaltire in maniera tale da non intaccare gli ecosistemi e da non privare nessuna popolazione delle sue risorse.

: è fondamentale soddisfare i bisogni attuali mantenendo inalterati gli equilibri naturali, quindi bisognerebbe produrre e smaltire in maniera tale da non intaccare gli ecosistemi e da non privare nessuna popolazione delle sue risorse. Equità : tutti hanno diritto a godere della buona salute del pianeta e tutti devono assicurare alle future generazioni la possibilità di produrre reddito, lavorare e di vivere in condizioni ottimali.

: tutti hanno diritto a godere della buona salute del pianeta e tutti devono assicurare alle future generazioni la possibilità di produrre reddito, lavorare e di vivere in condizioni ottimali. Economia: le eccellenze territoriali e produttive dovranno essere sempre valorizzate e sostenute, ridistribuendo in maniera equa le risorse e le ricchezze tra le diverse popolazioni esistenti.

Il codice ambientale: cosa rappresenta e perché rispettarlo

Nel mondo, l’idea di adottare un’economia sostenibile sta diventando, fortunatamente, sempre più diffusa. Sia le grandi produzioni che i piccoli consumatori si informano sempre più verso il nuovo modello economico, spinti dalle precarie condizioni di salute del pianeta e dalla riduzione delle risorse a disposizione.

Il codice ambientale rappresenta una speciale normativa in vigore in Italia, che promuove ed obbliga la scelta di un’economia sostenibile mediante leggi ed incentivi.

Negli anni, diversi Stati hanno adottato dei modelli comportamentali simili, volti alla collaborazione internazionale, a partire dal costante controllo del livello di emissioni di CO2 delle aziende su scala mondiale. Questo controllo costante è volto a ridurre in tempi “rapidi” i livelli di inquinamento.

L’economia aziendale sostenibile, attraverso una grande raccolta di investimenti pubblici e privati, ha lo scopo di ottimizzare le produzioni e di aumentare il PIL delle diverse nazioni. Cosa significa? Aprirsi verso un modello di economia sostenibile permette di creare nuovi posti di lavoro e nuove figure professionali, senza inflazionare i beni di utilizzo comune.

Per attuare questo modello economico è necessario avviare un adeguamento degli impianti industriali e degli impianti domestici, così da adeguare l’intera nazione alle normative dell’economia sostenibile ed ottenere dei risultati migliori a livello globale.

Vista l’attenta osservazione dei consumatori verso l’ambiente, la speranza di instaurare un nuovo modo di vivere senza inquinamento aumenta sempre di più.