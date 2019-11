Banca UBAE partecipa alla conferenza di apertura del Forum Italia Africa Business week

Il focus del suddetto Forum, tenutosi al MiCo – Milano Convention Center e giunto quest’anno alla sua 3° edizione, è stato: ‘’Costruire il business 4.0 con l’Africa’’ per le aziende italiane che esportano nel continente africano.

Alla manifestazione ha partecipato in data 26 novembre, anche il Direttore Generale di Banca UBAE, invitato dagli organizzatori quale special guest/ speaker.

Il Forum ha visto circa 400 partecipanti, tra cui numerosi Ambasciatori di Stati Africani in Italia, delegati di piccole e medie imprese internationally oriented, mass media ed Istituzioni Italiane, tra i quali Dirigenti del Comune di Milano e della Regione Lombardia, nonché il Vice Ministro Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Dr.ssa Del Re, la quale ha aperto la manifestazione.

L’intervento oratorio del Direttore Generale rivolto ai partecipanti in sala, ha riguardato il valore aggiunto che UBAE può fornire alla clientela che opera con l’estero, con un focus sui servizi e prodotti di Banca UBAE, e si è concluso con la proiezione del film istituzionale della banca.

Nel corso dello speech il Direttore Generale ha promosso anche l’utilizzo del network di banche in Africa detenuto degli azionisti Libyan Foreign Bank Tripoli e Banque Centrale Populaire, Casablanca raggiungibili agevolmente tramite la Banca UBAE.

Molti i temi trattati nella mattinata del 26 Novembre dagli altri oratori, tra i quali:

• L’Italia come modello di sviluppo per l’Africa tra distretti e tecnologie

• L’alleanza Africa Europa ed il piano degli investimenti esterni dell’UE

• Agri business; le filiere Italiane in Africa

• Presentazione della rivista Jeune Afrique

• Perché l’Africa interessa alle grandi potenze mondiali