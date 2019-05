La nuova estate della Fortezza Medicea

Partirà il 4 giugno Vivi Fortezza 2019, il primo cartellone estivo di eventi in uno degli spazi più amati di Siena

Con Vivi Fortezza 2019 rinasce uno degli spazi storici di Siena. Partirà il 4 giugno infatti la rassegna di eventi che rivitalizzerà la cinquecentesca Fortezza Medicea fino al 30 settembre. Il programma della manifestazione spazierà dalla musica al mondo del cibo, passando per l’arte e le discipline del benessere. Il progetto di rilancio del complesso come location di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza e non solo è stato voluto dall’assessorato al Turismo del Comune di Siena.

Vivi Fortezza 2019 sarà un modo per valorizzare l’area nel suo complesso. Oltre allo spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prenderanno vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo è di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.

Le rassegne principali della manifestazione saranno sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e cinema. Questo permetterà di avere una programmazione variegata che occuperà tutte le fasce orarie. Inoltre saranno presenti punti di somministrazione bevande e di ristoro in grado di accogliere le persone che vorranno vivere la Fortezza.

MUSICA

I concerti e i djset di Vivi Fortezza 2019 si svolgeranno su tre palchi differenti: il main stage all’anfiteatro e i due più piccoli, posti uno nell’area delle logge e uno sul bastione San Domenico. I generi proposti saranno i più disparati, non mancheranno il jazz, il blues, il rap, il rock e la musica classica. Ci saranno rassegne specifiche per ogni forma musicale.

ARTE&CULTURA

La programmazione darà spazio anche a eventi artistici e culturali multiformi. Saranno allestite mostre fotografiche, organizzate presentazioni di libri, messi in scena spettacoli teatrali e di danza.

SPORT&WELLNESS

Professionisti nell’ambito dello sport e in generale del mondo del benessere svolgeranno lezioni all’aria aperta. La Fortezza Medicea è infatti sempre più un luogo di ritrovo dove allenarsi o sperimentare nuove discipline in compagnia. Verranno predisposte, sia nel piazzale interno che sui bastioni, una serie di attrezzature sportive per l’uso libero.

FOOD&FIERE

Sarà possibile deliziarsi in Fortezza grazie a giornate dedicate alla promozione di prodotti del territorio e a mercatini esclusivi. Ci sarà inoltre una manifestazione di tre giorni con i truck food.

BAMBINI

Vivi Fortezza è pensato per coinvolgere anche i più piccoli, che potranno divertirsi e imparare con una programmazione ricca di attività, giochi all’aperto e laboratori creativi.

CINEMA

Per gli appassionati cinefili non mancherà la possibilità di godersi i film più belli della stagione dai gradoni dell’anfiteatro. Non solo, durante tutti i mesi estivi saranno proposti documentari di rilievo.

LA FORTEZZA MEDICEA

Chiamata anche Forte di Santa Barbara, è un luogo simbolico per la comunità senese, sia per la vista che vi si gode dai bastioni, sia per la sua storia.

Venne costruita dal duca di Firenze, in seguito granduca di Toscana, Cosimo I de’ Medici nel 1563 nel medesimo spazio in cui gli spagnoli avevano realizzato una “cittadella”, poi rasa al suolo dai senesi in rivolta. La funzione della Fortezza è stata a lungo quella di caserma per i dominatori stranieri. Alla fine del Settecento fu trasformata in giardino pubblico

Costruita interamente in mattoni, poggia su di una base a scarpa sormontata da un grosso cordone in laterizio. Su ogni angolo del forte, si ergono grandi bastioni cuneiformi, chiamati San Francesco, San Filippo, La Madonna e San Domenico. Sui fianchi della Fortezza si aprono le “piazze basse”, utilizzate un tempo per tirare i pezzi di artiglieria al coperto.

I PARTNER DI VIVI FORTEZZA 2019

Nuovo Cinema Pendola, Siena Jazz, Accademia Musicale Chigiana, Siena International Photo Award, la rivista Internazionale, Decathlon, Extempora, Accademia del Fumetto.