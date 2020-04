Il Virtual Studium dell’Università raddoppia in inglese

Partiranno oggi 9 aprile su Instagram gli appuntamenti di Virtual Studium in lingua inglese con la comunità scientifica dell’Università di Siena

La divulgazione scientifica dell’Università degli Studi di Siena da oggi giovedì 9 aprile sarà anche in inglese. Virtual Studium, la versione digitale degli incontri di Studium, propone con cadenza giornaliera, in diretta dalle 17 sui canali Instagram @usienacampus, @uradio_siena, @ciclomaggio e ora anche su @unisiena, dialoghi tra studenti e professori sull’argomento principale dell’attualità: il Covid-19. All’appuntamento delle 17, in italiano, se ne aggiungerà un altro alle 18 in lingua inglese. Sarà il professor Luca Verzichelli, docente di Scienza politica all’Ateneo senese, a inaugurare la nuova serie di incontri. Dibatterà sulle conseguenze del Coronavirus sulla mobilità internazionale del mondo universitario. Le dirette in inglese saranno un’opportunità in più per far sentire gli studenti internazionali parte integrante della comunità di ateneo.

I prossimi incontri di Virtual Studium in italiano: il 9 aprile Niccolò Scaffai, professore di Critica letteraria e letterature comparate, dialogherà con gli studenti nel dibattito “#Spillover”; il 10 Patrizia Marti, docente di Design thinkins, parlerà di “Tecnologia per l’emergenza. Il contributo dei Fab Lab e i nuovi strumenti per la didattica online”; l’11 il professore di Istituzioni di diritto privato Gianluca Navone dibatterà sulla “Privacy in tempo di Coronavirus”.

Virtual Studium è un progetto di divulgazione scientifica nato nell’ambito delle attività di USienaCampus con il supporto di URadio e Ciclomaggio, con l’intento di occupare costruttivamente il tempo di tutta la comunità, soprattutto quella studentesca, con attività che contribuiscano alla formazione del loro bagaglio culturale e della loro coscienza critica nei giorni della crisi mondiale causata dal Covid-19.

