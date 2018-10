Turismo culturale, ecco come si formano a Siena i professionisti: il lavoro di Opera Civita

A Siena Opera Civita continua a formare professionisti nel settore del turismo culturale

Dopo alcuni mesi di preparazione, ha preso il via questa settimana, presso la sede di Siena di Opera Civita, il progetto MuseoLab che ha come obiettivo la formazione qualificata di figure professionali specializzate nel settore del turismo culturale per favorire lo sviluppo del sistema museale in Toscana.

Ai quattordici partecipanti che hanno superato la prova di selezione viene concessa l’opportunità di seguire un percorso ampio ed articolato in varie unità formative: dalle lingue straniere all’informatica, dalla comunicazione all’organizzazione eventi, dalla sociologia al diritto amministrativo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno dell’agenzia formativa Itinera Servizi alle Imprese e di Opera Civita, con il finanziamento della Regione Toscana.

“Abbiamo subito aderito con entusiasmo – spiega il Presidente e Amministratore Delegato di Opera Civita, Giuseppe Costa – desiderosi di consolidare ulteriormente il legame costruito negli ultimi dieci anni con la città di Siena e il suo territorio. Oltre 140 nostri dipendenti senesi, infatti, lavorano ogni giorno presso le strutture museali e con la partecipazione a questo progetto intendiamo ribadire una spiccata attenzione per la crescita di professionalità locali”.

Opera Civita ha messo a disposizione la propria sede e le proprie competenze in un settore nel quale vanta un’esperienza significativa. Dopo 510 ore di lezioni in aula, che si stanno svolgendo presso la Sala Incontri di Palazzo Venturi Gallerani, i partecipanti a MuseoLab completeranno l’iter formativo con 360 ore di stage presso le strutture museali gestite da Opera Civita nel territorio senese.