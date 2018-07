Tra musica e pittura, il “Canto di Kathinka” a Sant’Agostino

, dopo l’ormai regolare appuntamento con i Chigiana Factor, questa volta con gli allievi deltenuto da(ore 19, a Palazzo Chigi Saracini), ilpresenta un concerto dedicato uno dei brani più rappresentativi della poetica di, perennemente oscillante tra naturale inclinazione alla rivoluzione tecnologica, da una parte, esoterismo e spiritualità, dall’altra, tra eros e senso dell’assurdo. Alle 21, 15 nella, sarà eseguito, daovvero il, da, penultimo atto di, il grande ciclo operistico composto da Stockhausen tra il 1977 e il 2003.

La composizione è presentata in un’inedita versione per flauto solista, ensemble di percussioni e live painting, con la partecipazione del grande flautista francese Patrick Gallois, docente chigiano dal 1999, di Tiina Osara, artista visual e di action painting finlandese specializzata in esecuzioni live in concerti classici, dove trasferisce in tempo reale le sue impressioni musicali sulla tela e del Chigiana Percussion Ensemble diretto da Antonio Caggiano, prestigiosa formazione nata nel 2015 in occasione dell’istituzione del corso di perfezionamento in percussioni presso l’Accademia Chigiana di Siena, di cui accoglie i migliori allievi.

In apertura di concerto, l’esecuzione del brano ispirato al canto delle megattere, Vox balaenae (1971), del compositore statunitense vivente George Crumb (1929), da parte di Gallois al flauto elettrico, Francesco Dillon al violoncello, Luigi Pecchia al pianoforte amplificato, coadiuvato ai live electronics da Nicola Bernardini e Alvise Vidolin (responsabili del laboratorio chigiano dedicato alla composizione in “live eletronics”).

In Licht, ciclo di 7 opere distribuite su sette giorni, senza inizio né fine, per un totale di 29 ore di musica, Stockhausen trae ispirazione tanto dai testi sacri della tradizione cristiano giudaica, quanto dalle figure più significative della tradizione vedica, come quella di Agni, la divinità del fuoco vedica. È però alla cosmogonia dei mistici Urantia Papers, acquistati da un misterioso sconosciuto a New York nel 1971, che il compositore deve la sua caratterizzazione della figura di Lucifero, tra i tre protagonisti del ciclo. “Sabato, il giorno di Saturno, è il giorno di Lucifero”, spiega Stockhausen nelle sue dettagliate note autografe, “è giorno di morte, notte della transizione verso la Luce. Come Lucifero, qualsiasi essere umano muore infatti di una morte apparente, incantato com’è dalla natura sensuale della musica della vita”.

In questa transizione, la funzione del Canto di Kathinka è di proteggere dalle tentazioni l’anima dei defunti, “tramite esercizi musicali che essa ascolta regolarmente per 49 giorni dopo la morte fisica e dai quali è guidata alla chiara coscienza”. Eseguito al flauto con accompagnamento di sei percussionisti che rappresentano i sei sensi mortali (“che provocano la risonanza con piastre sonore e ‘strumenti magici’, intitolati ai sei sensi: vista, udito, olfatto, gusto, tatto e pensiero”), Kathinkas Gesang inizia con un Saluto, poi “istruisce l’anima” tramite una complessa serie di “esercizi” (“2×11 Esercizi e 2 Pause in 24 stadi, che formano un processo omogeneo e sono chiaramente annunciati da segnali con il Fa acuto del flauto”) seguiti da quattro parti liriche: La liberazione dei sensi, Exit, Gli 11 toni di trombone e Il grido.

BIOGRAFIE

Patrick Gallois suona regolarmente in tutto il mondo con celebri direttori, collabora con le più prestigiose orchestre, partecipa ai più importanti festival e si dedica con passione alla musica da camera. Il suo repertorio comprende opere dal periodo barocco alla musica contemporanea. Molti nuovi lavori di compositori di oggi gli sono stati dedicati. Ha un contratto in esclusiva con la Deutsche Grammophon. È presente anche nel catalogo dell’etichetta Naxos. Dal 1999 tiene la cattedra di flauto all’Accademia Chigiana.

Francesco Dillon ad un’intensa attività solistica affianca quella di quartettista con il Quartetto Prometeo, vincitore di numerosi premi internazionali. Il suo profondo interesse per la contemporaneità lo ha portato a collaborare strettamente con i più importanti compositori di oggi.

Pianista, compositore e direttore d’orchestra, Luigi Pecchia svolge la sua attività artistica in numerosi complessi da camera presso importanti istituzioni artistiche. Attualmente collabora con Patrick Gallois presso l’Accademia Musicale Chigiana.

Antonio Caggiano è attivo nelle maggiori istituzioni lirico-sinfoniche italiane e ha collaborato con i maggiori direttori internazionali. Scrive musiche per il teatro, la danza e collabora con artisti visivi. Ha tenuto corsi di interpretazione sulla letteratura per strumenti a percussione e stages in varie parti del mondo. Dal 2015 insegna percussioni all’Accademia Chigiana.

Figura storica della regia del suono e del live electronics, Alvise Vidolin è stato docente di musica elettronica al Conservatorio di Venezia. Professore a contratto del Centro di Sonologia Computazionale (CSC) del Dipartimento di Elettronica e Informatica (DEI) dell’Università di Padova. È tra i fondatori della Associazione di Informatica Musicale Italiana (AIMI). Collabora con la Biennale di Venezia.

Nicola Bernardini si è diplomato in composizione al Berklee College of Music di Boston. Ha composto lavori per strumenti elettroacustici, elaboratore e strumenti tradizionali. È stato strumentale nella creazione di SaMPL (Sound and Music Processing Lab), il primo living-lab del mondo interamente dedicato alla musica e ai musicisti.

Costituito nel 2015 in occasione dell’istituzione del corso di perfezionamento in percussioni presso l’Accademia Chigiana di Siena, il Chigiana Percussion Ensemble nasce dalla volontà di favorire la crescita professionale e artistica dei giovani percussionisti partecipanti. Formato dai migliori allievi del corso, esegue opere importanti della letteratura per strumenti a percussione. L’Ensemble è diretto da Antonio Caggiano.

Tiina Osara è un’artista visual e di action painting finlandese, nota soprattutto per le sue opere astratte su larga scala e installazioni video e fotografiche. È specializzata in esecuzioni live in concerti classici, dove trasferisce in tempo reale le sue impressioni musicali sulla tela. Ha tenuto tanto esibizioni singole quanto di gruppo, in Finlandia e in molti altri luoghi d’Europa.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l’84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l’ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cuiformazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l’Associazione Le Dimore del Quartetto.

Media partner del Chigiana International Festival 2018 sono Radio 3 Rai, Classica HD, Amadeus, La Nazione QN, Radio Siena TV e Siena News.

