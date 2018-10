Teatri senesi, in vendita gli abbonamenti per la stagione 2018/19

Da giovedì 18 sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione 2018-2019 dei Teatri di Siena

Un cartellone ricco di appuntamenti, con la prosa delle compagnie più rappresentative della scena nazionale, la danza d’autore di caratura internazionale, le proposte di Visioni Contemporanee selezionate tra i festival e le rassegne più autorevoli del panorama italiano, a cui si aggiungono i cinque appuntamenti dell’amatissimo teatro per ragazzi Fa… volare.

Ventidue appuntamenti che prenderanno il via venerdì 16 novembre.

Giovedì 18 ottobre la biglietteria del Teatro dei Rinnovati, accessibile da Piazza del Mercato, sarà aperta dalle ore 18 alle ore 22 per la vendita dell’abbonamento danza e per lo speciale studenti ma anche per gli abbonati della scorsa stagione che desiderano cambiare l’acquisto, posto o turno.

Lunedì 22 e martedì 23 saranno invece in vendita i nuovi abbonamenti di prosa e danza con orario 16 -21.

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti anche online il 22 e 23 ottobre dalle ore 16 alle ore 21 su http://www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/

Gli abbonamenti del teatro per bambini “Fa… volare” saranno invece acquistabili online dal 3 al 7 dicembre e il 3 presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi dalle ore 16 alle ore 20.

Il cartellone della stagione 2018-2019 dei Teatri di Siena è stato realizzato dall’Amministrazione comunale e da Fondazione Toscana Spettacolo con il sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena e Unicoop Firenze e la collaborazione dell’Università di Siena.