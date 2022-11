Scomparsa Antonia Sani Baraldi, la Chigiana si stringe attorno al figlio Nicola

Il Presidente Carlo Rossi, il Consiglio di Amministrazione, i Colleghi dell’Accademia Musicale Chigiana si stringono attorno al loro Direttore Artistico Nicola Sani e alla sua famiglia, con i fratelli Valentino e Benedetto, in occasione della perdita della cara madre, Antonia Sani Baraldi.

Antonia Sani Baraldi, sposata con il regista e autore televisivo ferrarese Massimo Sani e madre di tre figli (Nicola, Valentino e Benedetto), ha svolto una lunga militanza politica all’interno del mondo scolastico, dall’istituzione dei decreti delegati fino alle più recenti battaglie dell’era Berlinguer-Moratti in difesa della scuola pubblica e della laicità dell’insegnamento.

E stata co-fondatrice ne! 1995 e inseguito coordinatrice dell’Associazione Nazionale «Per la Scuola della Repubblica», collaborando contemporaneamente con il Cisp, il Crides, il Cgd, i Cobas, il Comitato Scuola e Costituzione e ricoprendo inoltre la carica di membro del Consiglio Scolastico Provinciale di Roma. Già attiva nei comitati di quartiere romani dei primi anni Settanta: ha ricoperte in seguito più volte il ruolo di consigliera circoscrizionale. Dal 2011 al 2018 è stata presidente di WILPF-Italia (Women’s International Leaque for Peace and Freedom) associazione con Ia quale ha portato avanti importanti battaglie sui temi della condizione femminile, della difesa dei diritti delle donne, dell’immigrazione, della pace e da ultimo del disarmo nucleare. Ha scritto per varie testate giornalistiche pubblicando nel contempo alcuni importanti contributi monografici sul tema della laicità dello stato, sulla regolamentazione dell’irc (insegnamento della religione cattolica) e sulla difesa e rilancio della Costituzione, del cui omonimo comitato ha tatto parte per diversi anni.

Tra i molti incarichi nel campo dell’associazionismo di matrice civica, va inoltre ricordata la lunga militanza nell’Associazione per i Diritti dei Pedoni di Roma e del Lazio. Dal 1984 al 2006 è stata docente di materie letterarie nelle scuole e istituti secondari di secondo grado di Roma e del Lazio.