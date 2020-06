La Toscana: una terra ricca di prodotti tipici

I prodotti tipici toscani sono tutti quei prodotti legati alla tradizione del territorio toscano, che a tutt’oggi dominano le nostra tavole con i cosiddetti piatti poveri, prodotti gastronomici che partendo da pochi ingredienti è riuscita nel corso dei secoli a svilupparsi, merito anche della passione e abilità degli abitanti toscani di saper trasformare le materie primi in piatti dal gusto eccelso e inconfondibile.

Per chi non lo sapesse la Toscana è in Italia la regione dove si possono trovare il maggior numero di prodotti tipici, sia di Origine Protetta, DOP, sia di Identificazione Geografica Protetta (IGP).

Pecorino Toscano DOP

La Toscana è una regione ricca di stabilimenti storici per la produzione di formaggi, tra i quali, il più stimato è sicuramente il Pecorino Toscano DOP, formaggio prodotto dal latte di pecora la cui stagionatura avviene nelle barriques.

Il Pecorino Toscano è caratterizzato da una crosta di colorazione gialla e dal gusto intenso e durevole, ideale per dare maggiore sapore ai primi piatti, anche se è consigliabile assaporarne il sapore nella sua piena purezza da solo, magari accompagnandolo con del miele o marmellate.

Cinta Senese DOP

La cinta senese è la razza suina più antica d’ Italia, le sue carni sono considerati una delle eccellenze italiane e per questo protette dall’Unione Europea. Il suo allevamento avviene in Toscana ad una altezza di 1.200 metri, nell’ ambiente aperto dei boschi, tutelandoli in questo modo da eventuali problemi sanitari; la normativa a loro riguardo prevede che il loro nutrimento deve essere basato dal 60% da cibi toscani. Ottenendo così delle carni suine dalle carni pregiate, dal colore rosa acceso o rosso, dal sapore tenero e inconfondibile di ghiande e nocciole; ciò che la contraddistingue dalle altre carni suine è la sua consistenza. La cinta senese è una carne caratterizzata da molto grasso insaturo intermuscolare, quindi un grasso dal sapore morbido e succulento.

Salumi DOP e IGP

Fanno parte dei prodotti tipici toscani anche i salumi, come la Finocchiona IGP, un salume derivato dalla selezione delle carni migliori arricchite con l’ aroma di finocchio, oltre alla Mortadella, il Prosciutto tipico Toscano e il Lardo di Colonnata.

Vini Toscani

La Toscana è una regione che possiede un’importante tradizione di vini, la cui qualità è riconosciuta a livello mondiale. La loro produzione avviene in vitigni sia nelle zone collinari, sia in quelle costiere. Grazie ai quali si possono assaporare vini di alta qualità quali, Chianti Classico, il Brunello di Montalcino e il Nobile di Montepulciano.

Olio Extra Vergine

La Toscana è una delle principali regioni italiani per la produzione dell’olio, qui se ne possono trovare diverse varietà, come: l’olio extra vergine della Toscana IGP, olio extra vergine di Lucca, Seggiano, Chianti Classico, Terre di Siena, tutti di Origine Protetta. Avere la possibilità di conoscere la loro qualità e di assaggiarli è possibile a tutti in maniera del tutto semplice, basta acquistarli direttamente dai produttori toscani che sfruttano la vendita on line.

