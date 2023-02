Santa Maria della Scala, ecco chi scegliera il direttore

Cristiana Collu, Paola Dubini, Paride Minervini sono i membri della commissione giudicatrice: la Fondazione Santa Maria della Scala ha nominato coloro che dovranno selezionare il nuovo direttore del complesso museale. Ad affiancarli ci sarà Giovanni Liberati Buccianti che avrà il ruolo di segretario.

La commissione si insedierà a inizio marzo e dovrà concludere i suoi lavori entro la prima settimana di aprile. La procedura di selezione, spiega un documento visionato da Siena News, “non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte della Fondazione che si riserva la piena e insindacabile facoltà di non dare corso alla copertura della posizione in assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche auspicate”.

Cristiana Collu è l’attuale direttore della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma. In passato era stata anche direttore dell’Istituto Etnografico della Sardegna e del Mart di Rovereto. Paola Dubini invece è docente di Management alla Bocconi di Milano e ha ricoperto incarichi all’interno dell’Alleanza dello sviluppo sostenibile, nel Mibact e nel Miur. Paride Minervini è infine espressione del cda di Fondazione Santa Maria della Scala, di cui è membro dal 24 gennaio.

Il bando per scegliere il nuovo direttore del Museo era stato aperto a inizio dello scorso gennaio. Le domande scadevano invece alle 15 del 10 febbraio. Chi andrà a ricoprire quell’incarico lo farà per un mandato di tre anni che è rinnovabile. “Il direttore, in base allo Statuto della Fondazione, avrà il compito di valorizzare, promuovere e gestire il complesso museale Santa Maria della Scala e il patrimonio in esso custodito al fine di collocare il complesso nel sistema di relazioni con le altre istituzioni locali, nazionali e internazionali, coordinando anche le attività artistico culturali in tutte le loro espressioni”, si leggeva in un comunicato della Fondazione Santa Maria della Scala.

