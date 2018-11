Ricciarelli e Pecorino alla “conquista” del Canada

“Missione” regionale per allargare la presenza dei prodotti di qualità in Canada

Allargare la presenza dei prodotti agroalimentari toscani in Canada e sostenere la presenza dei nostri Vini doc e Igp sui mercati del Nord America. E’ questo lo scopo della missione regionale guidata dall’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi in programma a Toronto nei giorni 15 e 16 novembre. Le nostre produzioni di qualita’ saranno valorizzate nella regione dell’Ontario sia attraverso alcuni eventi ad hoc sia con la partecipazione alla Terza settimana della cucina italiana nel mondo . Da tempo il mercato canadese evidenzia un grande interesse verso i prodotti toscani, a partire dal vino. Nell’ambito dell’accordo Ceta,che consente l’export senza dazi da Unione europea a Canada per 192 prodotti di qualita’ europei, oltre ai vini dei nostri Consorzi hanno gia’ trovato spazio il Lardo di Colonnata IGP, il Pecorino Toscano DOP, il Prosciutto Toscano DOP, i Ricciarelli di Siena IGP. Le iniziative in programma nei prossimi giorni hanno il compito di sostenere questo export e di allargarlo ad altri prodotti. “I segnali che ci sono arrivati da questo immenso Paese e in particolare dalla regione dell’Ontario sono piu’ che promettenti – sottolinea l’assessore Remaschi – con questo viaggio vogliamo rafforzare il legame anche istituzionale con la Provincia dell’Ontario, e accompagnare anche qui i prodotti agroalimentari toscani di qualita’ che hanno tutte le carte in regola per interessare i produttori canadesi e che sin qui non sono stati inseriti nell’accordo Ceta”.