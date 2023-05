“Research Competition” . Prima giornata degli specializzandi dell’area medica dell’ Università di Siena

Una vera e propria competizione fra specializzandi dell’area medica dell’Università di Siena si terrà il prossimo 12 maggio all’Accademia dei Fisiocritici. Si tratta della prima edizione della “Research Competition. Giornata degli Specializzandi”, e l’apertura è prevista alle ore 9 presso l’Aula Magna dell’Accademia (piazzetta S. Gigli) a Siena.

L’evento sarà aperto dal saluto del Rettore Roberto Di Pietra. Interverranno Francesco Dotta, direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze; la delegata del Rettore alla didattica; Antonio Barretta, Direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese; Antonio D’Urso, Direttore generale dell’Azienda USL Toscana Sud-Est.

La giornata vedrà coinvolti gli specializzandi dell’area medica e chirurgica che saranno chiamati a presentare i lavori della propria scuola di appartenenza. Nell’ambito della “competizione” ogni gruppo sceglierà il proprio specializzando candidato a presentare un lavoro inerente l’attività di ricerca della scuola. Le presentazioni saranno divise in tre sessioni per l’area medica, l’area dei servizi clinici e per l’area chirurgica. La commissione giudicatrice segnalerà un vincitore per ogni area. Responsabili scientifici dell’iniziativa sono i professori Mario Messina e Francesco Molinaro.

«Lo scopo della giornata è dare una occasione ulteriore di crescita ai nostri specializzandi – spiega il professor Francesco Molinaro -, una sorta di “palestra di eloquenza”, comunque prevista dai programmi delle nostre scuole di specializzazione».

Al termine della giornata è previsto un momento conviviale nel corso del quale si terrà la premiazione.

L’evento è svolto in collaborazione con l’Accademia dei Fisiocritici, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Azienda USL Toscana nord ovest.

Il programma completo è pubblicato all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/eventi/1st-research-competition-giornata-degli-specializzandi