Piero Angela a Siena per la laurea honoris causa

Il mese di giugno vedrà protagonista l’università di Siena anche per le due giornate organizzate con Piero Angela e Rosella Postorino, oltre che per il Graduation day dell’Università, che quest0’anno si svolgerà in Piazza del Campo.

Si comincia il 14 giugno alle 17.30, al teatro dei Rinnovati, quando la giornalista di Rai tre Scienza Rossella Panarese intervisterà Piero Angela, sui temi della divulgazione scientifica, in un incontro organizzato dal dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive

“Raccontare la scienza nell’era delle fake news: Piero Angela ne parla con Rossella Panarese”

Introdurrà l’incontro il giornalista scientifico e scrittore Pietro Greco

Fortezza medicea, 14 giugno ore 21.15

“Connessioni 2019”, evento organizzato dall’associazione dei laureati dell’Università di Siena USiena Alumni

“Comunicare oggi. Linguaggi, strumenti e forme di espressione”

Dopo i saluti del rettore Francesco Frati e della presidente dell’Associazione Cinzia Angeli, interverranno la giornalista del New York Times Gaia Pianigiani; la giornalista di Rai Tre Scienza Rossella Panarese; il sociologo e massmediologo dell’Università di Siena Tiziano Bonini; lo scrittore Riccardo Bruni; il fumettista Daniele Marotta; il semiologo della cultura e musicista dell’Università di Siena Stefano Jacoviello.

Piazza del Campo, 15 giugno ore 17

Laurea Magistrale honoris causa a Piero Angela e Graduation day

La cerimonia dedicata ai neolaureati dell’Ateneo si terrà quest’anno per la prima volta in Piazza del Campo. Sono invitati tutti i neolaureati triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico dell’anno accademico 17 / 18

Alle ore 17 sarà conferita la Laurea magistrale honoris causa in Strategie e tecniche della comunicazione a Piero Angela.

Dopo il conferimento del titolo, Piero Angela terrà la sua dissertazione.

A seguire, apertura della cerimonia del Graduation Day da parte Magnifico Rettore, Francesco Frati. Intervento di un rappresentante del Comune di Siena; Intervento di Rosella Postorino, laureata all’Università di Siena e vincitrice del Premio Campiello 2018; consegna della pergamena a tutti i laureati, che saranno chiamati sul palco; intervento della presidente dell’associazione Usiena Alumni, Cinzia Angeli e consegna del Premio di Studio in memoria dello studente prematuramente scomparso Marc Tossou Assiongbon.