Luigi Carli: “La rassegna di cavalli anglo arabi è qualcosa di mai visto a Siena”

“Organizzeremo qualcosa di mai visto a Siena. In Fortezza ci saranno tanti cavalli di uno e due anni. Sarà una vetrina eccellente e speriamo di poter avere un riscontro importante da parte degli addetti ai lavori, come i proprietari, ma anche di tante persone che non lavorano nel settore”. Il presidente dell’associazione Anglo Arabo Corse, Luigi Carli, parla della rassegna che sarà effettuata a Siena, nella Fortezza medicea, il prossimo 5 novembre.

La giunta comunale senese ha approvato l’iniziativa, che si pone l’obiettivo di “rispondere al crescente interesse verso questo tipo di cavallo, utilizzato sia al Palio di Siena sia in altre manifestazioni, così come negli ippodromi per le corse, nelle gare endurance e, per la sua versatilità, anche per il salto, il turismo equestre e l’ippoterapia”.

“Questo appuntamento – è il commento del sindaco di Siena, Luigi De Mossi – rappresenta un’importante occasione per promuovere un particolare settore equino e tutte le professionalità di cui si avvale il mondo allevatoriale. Ma anche un’attrattiva per i senesi, visto il forte legame con i cavalli, veri protagonisti del Palio e, in parallelo, per tutti gli appassionati di sport equestri che il 5 novembre avranno un’opportunità in più per visitare Siena”.

All’interno della Fortezza, durante l’intera giornata (l’ingresso sarà libero), sfileranno bellissimi esemplari che saranno poi esaminati in base al modello, stato generale e obbedienza, da una giuria di esperti che poi procederà alle premiazioni in base alle varie categorie.

Commenta Carli: “Da un po’ di tempo volevamo organizzare un evento del genere. Manifestazioni di questo tipo sono abituali, ad esempio, in Francia. Sarà un momento importante e renderemo conto anche dei numeri ormai assolutamente significativi che sono stati raggiunti negli allevamenti del territorio senese. Gli allevatori ci chiedevano di dare vita a questa rassegna, io non posso che ringraziare il sindaco di Siena Luigi De Mossi per la sua attenzione sul tema. Abbiamo trovato nel Comune, e nell’ufficio Palio, una grandissima disponibilità”.

In Fortezza ci saranno cavalli di uno e due anni. Soggetti che tra qualche anno potrebbero pure correre in Piazza del Campo e magari vincere il Palio. “Potenzialmente sì – dice al riguardo Carli. – Alcuni dei soggetti che prenderanno parte alla rassegna potrebbero essere destinati al Palio. E chi lo sa, magari qualcuno lo vincerà anche. La giuria valuterà i soggetti per modello, presentazione, andatura. Saranno premiati i migliori, divisi tra cavalli di uno o due anni e anche tra maschi e femmine. Mi attendo una risposta importante da parte della città, credo che debba esserci interesse per un evento simile. I proprietari senesi si spostano anche in Sardegna per andare a vedere dei cavalli giovani, questa volta invece basterà recarsi nella Fortezza medicea”.

Gennaro Groppa