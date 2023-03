A Pian delle Fornaci Selvaggia Pianetti si prende le luci della ribalta

Luci e riflettori, alla fine, sono stati puntati su Selvaggia Pianetti. La fantina di 25 anni, nata a Siena e residente nella provincia di Arezzo, è stata protagonista di una grande prova nell’ultima corsa della giornata di oggi a Pian delle Fornaci, arrivando terza su Akida. “Servirebbe la presenza di un numero maggiore di donne in questo mondo”, ha detto lei, felice e soddisfatta per la sua prestazione, dopo essere scesa da cavallo. Tanti senesi, come sempre, non si sono voluti perdere l’appuntamento all’ippodromo, nel corso del quale fantini e cavalli hanno dato battaglia. Vittorie per Benito scosso (Topalli era caduto alla mossa), per Putzu su Divino Amore, per Enrico Bruschelli su Zodiaca. E ancora successi per le accoppiate Dino Pes – Borghesia, Giannetti – Bonvoyage e Cersosimo – Charly Brown.