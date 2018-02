L’agenda di Siena News – Presentazione del libro “Il Ritorno degli Esuli” e del progetto per San Ginesio

Si apre la settimana di eventi senesi, tra cultura, arte e memoria. Domani, martedì 20 febbraio, la presentazione in Sala delle Lupe del libro “Il Ritorno degli Esuli”, una raccolta di racconti sul tema del rapporto tra Siena e San Ginesio. Tante le attività promosse dalla rassegna Febbraio al Museo e, inoltre, l’inaugurazione della mostra Off-Side.

#SienaperSanGinesio. La presentazione del libro “Il ritorno degli Esuli”

Alle 17,30, presso la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, si terrà la presentazione del libro “Il Ritorno degli Esuli” e del progetto per San Ginesio. Una raccolta di racconti che ha come tema portante ha il rapporto tra Siena e San Ginesio, un paese delle Marche colpito dall’ultimo terremoto, cui Siena è legata da fatti storici e da una sorta di “gemellaggio” che risale alla metà del ‘400, quando un gruppo di fuoriusciti sanginesini raggiunsero la città toscana e si distinsero per fedeltà e valore, al punto che gli ambasciatori senesi riuscirono, con una mediazione, a far accettare il ritorno di trecento esuli al paese.

Questa raccolta di 10 racconti, ispirati al tema del “ritorno degli esuli”, è nata con l’intento di non spegnere i riflettori su questi territori una volta superata l’emergenza post-sisma. Una dichiarazione di amicizia, sottoscritta dai numerosi autori – alcuni di chiara fama nazionale tra cui Pino Imperatore e Paolo Ciampi – che hanno contribuito con un racconto inedito alla realizzazione di questo volume che entra a pieno titolo nella collana di narrativa STRADE BIANCHE.

Visite guidate al Palazzo Chigi

Alla scoperta dei tesori e delle collezioni conservate a Palazzo Chigi Saracini. Dalle 11.30, le porte della sede dell’Accademia Chigiana, in Via di Città, accoglieranno i visitatori per un viaggio tra i segreti e gli aneddoti della nobiltà senese, con un percorso che racconterà oltre duecento anni di storia attraverso gli affreschi e le collezioni private della famiglia Chigi Saracini, come le antiche ceramiche realizzate dalle più prestigiose scuole italiane tra il Cinquecento e il Settecento. L’ingresso a Palazzo Chigi Saracini è a pagamento e il sabato solo su prenotazione. Per informazioni sui costi e sugli orari è possibile contattare i numeri 366 8642092, 057722091 oppure scrivere una email a [email protected]

Visita teatralizzata a Palazzo Sansedoni

La storia di Siena e dei suoi personaggi saranno protagonisti anche del pomeriggio, in occasione della visita teatralizzata nelle stanze di Palazzo Sansedoni, in Via Banchi di Sotto. Appuntamento alle 18.30 per conoscere da vicino i segreti della famiglia Sansedoni, dall’illustre Ambrogio fino alla moglie Porzia Gori Pannilini saranno svelati tra aneddoti e curiosità che si trovano nei quadri e nelle preziose sculture custodite nelle sale del palazzo, che conserva preziose collezioni artistiche dal Trecento ai primi anni dell’Ottocento. Gli itinerari sono a pagamento per gli adulti e gratuiti per i bambini fino a 5 anni. Per effettuare la visita è consigliata la prenotazione. Per conoscere i costi e gli orari è possibile chiamare il numero 0577 226406 o inviare una email a [email protected]

Off-Side, una mostra che affronta il tema della marginalità

Il progetto nasce dall’incontro tra le artiste Jacqueline Tune e Irene Lupi e gli agricoltori della Fattoria Sociale La Mattonaia. L’esposizione fa parte di Siena Città Aperta. Il tema della marginalità sarà protagonista di “Off-Side”, una mostra che nasce dalla collaborazione tra gli agricoltori della Fattoria Sociale La Mattonaia e le artiste Jacqueline Tune e Irene Lupi. L’inaugurazione, aperta a tutti e a ingresso libero, si terràalle 18 alla Galleria Lombardi Arte in via di Beccheria, 19 e darà il via alla stagione 2018 degli StARTers: gli assaggi d’arte del Siena Art Institute, cicli di incontri contemporanei con esponenti del mondo della cultura italiana e internazionale.

L’inaugurazione, sarà preceduta da una conversazione a numero chiuso presso la sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, a Palazzo Sansedoni sul tema dell’arte per il cambiamento sociale, alla quale parteciperanno diversi attori del territorio.

Poggibonsi

Al Politeama “Un ‘pazzesco’ pomeriggio di febbraio” con Francesco Trento (“Crazy for football”) e Carlo Pellegrini (“Due”)

Due libri che raccontano e fanno ‘sentire’ il disagio e la disabilità psichica attraverso storie di calcio e fotografie d’arte spiazzanti ed emozionanti. Prende il via con “Un ‘pazzesco’ pomeriggio di febbraio” un nuovo ciclo di incontri promossi dall’associazione La Scintilla dal titolo “Gli anni di piuma”.

“Un ‘pazzesco’ pomeriggio di febbraio” si svolgerà dalle 17,30 al teatro Politeama. Francesco Trento presenterà “Crazy for football” e Carlo Pellegrini presenterà “Due”. A conversare con loro saranno Giovanni Gennai e Elisa Dainelli. Interverranno Claudio Lucii e la squadra dell’Atletico Statico che racconterà l’esperienza come squadra di calcio a 5 del Dipartimento di Salute Mentale Azienda USL Toscana Sudest-Zona Alta Valdelsa.