L’agenda di Siena News – La musica live di EstatinSiena con Camillas e City Final

Torna l’agenda di Siena News con i principali eventi a Siena e provincia. Domani, venerdì 21 settembre, si apre il finesettimana di appuntamenti live di EstatinSiena organizzati dalla Corte dei Miracoli e dal Collettivo Horn Ok Pleas. Nella Contrada della Torre, invece, si parla di Alzheimer per l’iniziativa “Salute in Contrada”.

Siena

EstatinSiena, Camillas e City Final

Dopo il grandissimo successo di pubblico per i concerti di luglio, tornano gli appuntamenti live estivi organizzati dalla Corte dei Miracoli e dal collettivo Horn Ok Please nell’ambito della manifestazione EstatinSiena. Un’imperdibile due giorni a ingresso gratuito nel chiostro della facoltà di Economia – piazza San Francesco (inizio live alle 22 – chiusura alle 1) che vedrà protagonisti i City Final (venerdì 21 settembre). Gli appuntamenti si inseriscono nel solco del percorso artistico e culturale portato avanti negli ultimi anni dalla Corte dei Miracoli. Progetti fuori dai circuiti mainstream che si caratterizzano per l’originalità e lo spessore musicale, oltre che per il creativo mix tra generi, stili e culture. Contaminazioni musicali è un evento sostenuto e promosso dal Comune di Siena.

Si parte dunque domani (21 settembre) con i City Final, gruppo formatosi a Roma sul finire del 2009. A giugno 2011 rilasciano “How We Danced” vantando, tra gli altri, collaboratori quali Liam McKahey (Cousteau), Nicola Manzan (Bologna Violenta, Baustelle, Il Teatro degli Orrori) e Giorgio Maria Condemi (Motta). L’album viene accolto con entusiasmo dalla critica, che ne esalta sfumature intime e atmosfere cinematiche. A conclusione di un lungo tragitto attraverso il vecchio continente e a epilogo della propria parentesi romana, la band rientra in studio per registrare il secondo LP, “Anecdotes”, uscito il 27 aprile 2018. Il primo video estratto dal nuovo album è “Buda Hills”, in cui si mescolano narrazione, video-tutorial e animazione stop-motion. Il Mucchio parla di scrittura “sempre brillante”, confermando City Final quale “progetto di spessore, capace di costruire ottimi brani senza dover ricorrere ad alcun effetto speciale”. Ora di base a Firenze, la band presenta il nuovo album con una nuova formazione.

NELLA TORRE PER PARLARE DI ALZHEIMER

Prosegue l’iniziativa “Salute in Contrada”, intrapresa dalle commissioni solidarietà di quattordici consorelle e patrocinata dal Magistrato delle Contrade e dal Comune di Siena.

Alle 18, sarà la volta della Contrada della Torre ospitare presso la propria sala delle vittorie in via Salicotto un incontro informativo sulla Malattia di Alzheimer dal titolo “In Contrada si parla di Alzheimer: la clinica – prevenzione e diagnosi precoce – supporto alle famiglie”.

Interverranno il dottor Paolo Corsi, specialista in geriatria, il dottor Giovanni Bonelli, specialista in neurologia, ed il dottor Pier Giovanni Bellini, geriatra e presidente dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer.

Tutti i contradaioli ed i senesi sono invitati a partecipare a questa iniziativa per accrescere le proprie conoscenze su una malattia che, con l’invecchiamento della popolazione, si manifesta sempre più frequentemente.

Castelnuovo Berardenga

Il mondo del sake giapponese: sapienza e tradizione

A partire dalle 18, il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga ospiterà una degustazione guidata di alcune varietà di sake artigianale in abbinamento a salumi e formaggi della nostra tradizione locale. Esperti degustatori giapponesi presenteranno la storia della produzione e il servizio di questa bevanda alcolica complessa e versatile, ottenuta dalla fermentazione del riso, che ha un importante significato sensoriale, rituale e identitario.

L’evento è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga con la collaborazione della Fondazione Musei Senesi e il supporto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Regione Toscana.

Prima e dopo la degustazione, sarà possibile visitare Anima, la mostra personale dell’artista giapponese Hanako Kumazawa (aperta fino al 18 novembre) che presenta una serie di fotografie e gruppi di bellissime figurine in bronzo che ritraggono animali simbolici e metamorfici ispirati alla tradizione animista e shintoista.

Ad accompagnare l’evento, musica giapponese suonata e cantata dal vivo.

La degustazione prevede un numero limitato di partecipanti. La prenotazione è obbligatoria. Il costo del ticket degustazione è di 5 euro a persona.

Info e prenotazioni:

Museo del Paesaggio

via del Chianti, 61 – Castelnuovo Berardenga (Siena)

0577 351337 – [email protected]