L’agenda di Siena News – La danza protagonista del Festival Metamorfosi

Domani, domenica 18 marzo, gli eventi in città e in provincia animeranno la conclusione della settimana. Ecco il Festival Metamorfosi con la danza protagonista nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Siena, le eccellenze fotografiche a Palazzo Patrizi e, a Montepulciano, il Pendolo di Focault torna a San Biagio.

“Ambrogio Lorenzetti nel Mondo delle Figurine”

Alle 16,30 la Libreria Mondadori ospiterà nei suoi locali la presentazione del libro per bambini “Ambrogio Lorenzetti nel Mondo delle Figurine” con illustrazioni di Elena P. e i testi di Raffaele Moretti, edito dalla Nuova Immagine Editrice, da anni attenta alle esigenze dei piccoli lettori. Interverrà Lori Lippi, le letture per bambini saranno a cura di Valentina Zirilli; saranno presenti gli autori.

Il libro, ambientato a Siena, ha come grande tema principale l’arte; i nostri protagonisti infatti scoprono piano piano, pagina dopo pagina, i lavori del grande Ambrogio Lorenzetti, recentemente omaggiato da una splendida mostra al Santa Maria della Scala. Leggere aiuta a divulgare il sapere e la cultura, leggere fin da piccoli aiuta a crescere e ad appassionarsi alle bellezze della nostra Siena.

Le eccellenze dell’arte fotografica si incontrano a Siena

L’arte fotografica come strumento di inclusione sarà uno dei temi di “NO BABEL alla ricerca del linguaggio perduto”, il prossimo evento del festival Siena Città Aperta. Una rassegna, curata dall’associazione FotograficaMente, che da domani fino al 31 marzo proporrà un variegato calendario di appuntamenti tra mostre, workshop ed un concorso per i più giovani, arricchito dalla presenza di illustri personaggi del mondo della fotografia: Michele Smargiassi (giornalista e critico, curatore del blog Fotocrazia di La Repubblica), Massimo Agus (critico e docente di fotografia) e soprattutto Simona Galbiati, specializzata in fotografia per non vedenti.

Un percorso artistico che inizierà alle 17 a Palazzo Patrizi, con l’inaugurazione della mostra “NO BABEL! Alla ricerca del linguaggio perduto” dedicata alla fotografia contemporanea con le opere di cinque artisti italiani come Stefania Adami, Mariagrazia Beruffi, Carlo Chechi, Simone Letari e Vanessa Rusci .Saranno proprio Michele Smargiassi e Massimo Agus a presentare i temi della rassegna e introdurre i protagonisti della kermesse in una tavola rotonda che avrà luogo nella sala conferenze di Palazzo Patrizi. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile tutti i giorni con orario 11-13 e 15-18.

La danza protagonista del festival Metamorfosi

La danza è protagonista del nuovo appuntamento di Metamorfosi, il festival dedicato al teatro sociale che fino al 23 marzo propone un ricco calendario di eventi e spettacoli: alle 21, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Siena, sarà la volta di “The Macbeths”. Il nuovo spettacolo di EgoSum, gruppo stabile di danzatori con sindrome di Down nato nel 2014 da un progetto omonimo, diretto dalla regista e coreografa Irene Stracciati, si ispira al celebre testo di Shakespeare e vede la collaborazione e la partecipazione degli attori Silvia Franco e Andrea Carnevale de laLut e della giovanissima Matilde Valacchi. Un appuntamento a ingresso libero che, come tutti gli eventi di Metamorfosi, fa parte del Festival Siena Città Aperta.

Montepulciano

Il Pendolo di Foucault torna a San Biagio

L’occasione per poter nuovamente vedere oscillare il Pendolo nella suggestiva cornice di San Biagio in un esperimento che coniuga scienza, divulgazione, arte ed architettura ai massimi livelli: il filo oscillante penderà infatti all’interno della chiesa per ben 42 metri. Attorno all’esperimento si articola un programma ricco di iniziative che vedranno impegnati gli studenti dei licei e più in generale tutto il territorio.

Il programma degli eventi che faranno da corredo all’esperienza del pendolo è stato presentato in una conferenza stampa organizzata nell’Aula Magna dei Licei Poliziani, alla quale hanno preso parte don Domenico Zafarana, Parroco della Parrocchia di San Biagio, il dirigente scolastico Marco Mosconi, la professoressa Simona Caciotti in qualità di referente del progetto, l’assessore all’istruzione del Comune di Montepulciano Francesca Profili e Riccardo Pizzinelli, presidente delle Opere Ecclesiastiche Riunite.

La settimana scientifica, a cura della Società Astronomica Poliziana, prenderà il via alle 15:30 con i saluti delle autorità, per proseguire alle 16:00 con la Lectio Magistralis del gesuita padre Paul Mueller Vice Direttore della Specola Vaticana (l’Osservatore Astronomico del Papa); alle 16:45 prenderà il via l’esperimento del Pendolo di Foucault e alle 17 il concerto a cura della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte.