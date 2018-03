L’agenda di Siena News – La condizione di rifugiato in Italia e in Europa

Domani, martedì 20 marzo, giornata di eventi ed incontri di approfondimento. All’Università di Siena, si parla della condizione del rifugiato in Italia e in Europa, mentre al Santa Chiara Lab tavola rotonda con il Soroptimist Club in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

La condizione di rifugiato in Italia e in Europa, tra legge e antropologia

All’Università di Siena si terrà una giornata di incontri, con approfondimenti e ospiti, dedicati al tema dell’accoglienza dei migranti e alla condizione di rifugiato in Italia e in Europa, dal punto di vista giuridico, sociale, antropologico. Le lezioni, che si terranno fino al 15 maggio, prenderanno in esame il percorso per la richiesta di asilo, e il riconoscimento dello status di rifugiato con le sue fonti giuridiche e le prassi nelle procedure di valutazione delle domande, con l’obiettivo di riflettere sui rapporti tra la dimensione antropologica e il modello giuridico di garanzia dei diritti dei rifugiati. Ospite della prima lezione, in aula Magna storica del Rettorato, dalle 16, Marco Arno Artwig, commissario dell’agenzia europea Frontex, esperto della gestione delle problematiche dei migranti nel Mediterraneo. Il programma è disponibile online sul sito dello sportello Europe Direct dell’Università di Siena.

Inoltre la mattina, presso il complesso didattico Mattioli, il prefetto di Siena Armando Gradone aprirà il convegno “Accoglienza: dall’emergenza all’integrazione”.

“Teatro e follia: esperienze a confronto”

La prima tavola rotonda di Metamorfosi, dal titolo “Teatro e follia: esperienze a confronto” vedrà riunite alcune delle più importanti compagnie di teatro e di danza che operano in Toscana, impegnate in una intensa attività laboratoriale nell’ambito, in particolare, del disagio psico-fisico. All’evento parteciperanno Isole Comprese (Firenze) con Alessandro Fantechi e Elena Turchi, Nerval Teatro (Livorno) rappresentato da Maurizio Lupinelli ed Elisa Pol, Compagnia XE (San Casciano Val di Pesa) con Julie Ann Anzilotti, Alessandro Pecini di Kantharos (Firenze), Enrico Zanella di Cooperativa sociale Nazareno (Carpi), Irene Stracciati di Irene Stracciati Danza (Siena) e Ialut (Siena) con Ugo Giulio Lurini e Marta Mantovani. A portare una testimonianza anche Giuseppe Cardamone e Claudio Lucii del dipartimento interaziendale salute mentale dell’Usl Toscana Sud Est. La tavola rotonda, coordinata da Laura Caretti, docente e critica di teatro, avrà luogo all’Aula Meeting del Santa Chiara Lab, in via Valdimontone 1, dalle 10.30 alle 17. Alle 21, presso l’Auditorium del Santa Chiara Lab, sarà la volta di “Ubu Re”, spettacolo tratto dal celebre testo di Alfred Jarry, ultima di tre tappe di lavoro di un progetto durato due anni. Jarry si ispira al “Macbeth” di Shakespeare, per una riscrittura in forma di farsa, non meno tragica ma certo più divertente.

“Lavoro femminile: evoluzione e prospettive”, la tavola rotonda con il Soroptimist Club

Alle 18, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, allo scopo di creare un momento di analisi e di confronto propositivo, il Soroptimist Club di Siena organizza un incontro dal titolo “Lavoro femminile: evoluzione e prospettive”, tavola rotonda con rappresentanti di istituzioni, associazioni ed imprenditoria interessate alla tematica. La conferenza, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, è prevista nel Salone Storico della Biblioteca Comunale degli Intronati e vede l’intervento della Dott.ssa Cinzia Collodi, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA di Siena, della Dott.ssa Lucia Ciacci, Consigliere del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Siena e della Dott.ssa Enrica Ercoli, Consigliere del CPO dell’Ordine dei Commercialisti di Siena.

“CRESCERE INSIEME”. INCONTRI E LABORATORI, RIVOLTI ALLE FAMIGLIE, NEI NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI

Dopo il successo di partecipazione, registrato in occasione delle precedenti edizioni, nuovi appuntamenti, gratuiti, per “Crescere insieme. Fare, riflettere e condividere”. L’appuntamento, per il 20 marzo in orario 17.30-19.30, alla scuola “S. Marta” (via N. Orlandi, 1), curato da Clara Rossi, referente interventi educativi USR Toscana, affronterà la tematica “Leggere, scrivere e far di conto. Come la scuola dell’infanzia prepara all’apprendimento della letto-scrittura”.

PER VISIONI CONTEMPORANEE, AI ROZZI VA IN SCENA “LA CERIMONIA” DI OSCAR DE SUMMA

Per la sezione Visioni contemporanee, alle 21.15 sul palcoscenico dei Rozzi va in scena “La Cerimonia” di Oscar De Summa. Insieme a lui, che ne cura anche la regia, Vanessa Korn, Marco Manfredi e Marina Occhionero.

“La Cerimonia,” prodotta dal Teatro Metastasio, è il primo spettacolo di una trilogia che indaga le sedimentazioni del mito greco, nella nostra società contemporanea. Un’indagine che si propone di scandagliare l’intimo luogo nascosto dentro di noi in cui non siamo stati capaci di accogliere e comprendere le indicazioni dei miti.

I miti rompono gli ingranaggi del tempo cronologico, giacché i personaggi non sono reali, o relativi ad un’epoca o a una cultura, ma sono funzioni. Queste funzioni sono rintracciabili in ogni storia, in ogni parte del mondo e del tempo. Proprio per questo motivo, lì dove non siamo stati capaci di rileggere le forze esistenti e operanti dentro il corpo e la coscienza, ci siamo persi dei passaggi fondamentali che hanno creato aberrazioni contemporanee. In questo senso i miti rappresentano una via per indagare i rapporti interni alla famiglia e, quindi, della cellula della società.

Biglietti online su www.comune.siena.it>servizi online>biglietteria teatri e musei e in vendita telefonica contattando lo 0577 292615/14 – lun/ven 9.30/12.30, esclusi i giorni di apertura della biglietteria del Teatro; oppure acquistabili direttamente al botteghino lunedì 19 marzo dalle 17 alle 20 e il giorno della rappresentazione dalle 16 fino all’inizio dello spettacolo (info negli orari di apertura tel. 0577/46960).

POGGIBONSI

Con Remo Bodei “Alla ricerca delle virtù”

Un grande filosofo si interroga sulla possibile attualità delle antiche virtù. Remo Bodei sarà a Poggibonsi alle 18 nella sala conferenze dell’Accabì (al terzo piano) per l’incontro “Alla ricerca delle virtù. Prudenza Fortezza Giustizia Temperanza”. Il mondo in cui viviamo spesso ci appare indecifrabile: non capiamo cosa conti di più per la nostra vita, vediamo moltiplicarsi paure e desideri, siamo disorientati e alla ricerca di punti fermi. Perché non ripartire allora dalle virtù cardinali? (Remo Bodei ha lavorato come docente alla Scuola Normale Superiore e all’Università di Pisa. Attualmente è professore di Filosofia alla University of California, Los Angeles. Le sue opere sono tradotte in varie lingue).