L’agenda di Siena News – Itinera Project Room: le opere di giovani artisti internazionali realizzate nelle Contrade

Settimana corta ma altrettanto ricca di eventi. Domani, al via Itinera Project Room, la mostra di giovani artisti internazionali che hanno realizzato le loro opere durante le residenze artistiche nelle Contrade. Ecco i principali eventi di domani, giovedì 5 aprile.

Itinera-Project Room : in mostra le opere di giovani artisti internazionali realizzate durante le loro residenze artistiche nelle Contrade

Mecenatismo e formazione, promozione e produzione di arte attraverso il coinvolgimento diretto della comunità senese. Queste le idee alla base di Itinera, il progetto realizzato dall’Associazione Fuoricampo, insieme a “Culturing”, che in tre anni ha coinvolto alcuni giovani artisti internazionali ospitati dalle Contrade senesi. Le opere realizzate durante i loro soggiorni culturali saranno esposte nella “Project Room” di Itinera che verrà inaugurata, alle 18, nella Galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi. Una mostra, inserita nell’ambito del festival Siena Città Aperta, in cui installazioni, incisioni, pitture, disegni, bozzetti fanno parte di un percorso artistico di nove giovani talenti (Virgina Foletti, Lucien Roux, Eugenia Vanni, Lola Lasurt, Agathe Rosa, Cleo Totti, Namsal Siedlecki, Blandine Cousin, Hadrien Bruaux) che hanno partecipato a vario titolo ad Itinera. La maggior parte dei lavori sono stati realizzati durante le loro residenze nelle Contrade della Torre, Chiocciola, Leocorno e Giraffa.

Accanto alle opere sarà possibile consultare appunti, idee progettuali, scritti e la viva voce dei partecipanti alle residenze culturali, documenti che testimoniano la partecipazione del territorio alla produzione artistica ed il coinvolgimento della comunità nel processo produttivo dell’opera d’arte.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 17 aprile tutti giorni dalle 15 alle 18 mentre dal martedì al giovedì anche dalle 10 alle 13. Nel giorno dell’inaugurazione saranno aperti anche gli spazi delle Contrade della Torre, della Chiocciola, del Leocorno e della Giraffa dove sono esposte alcune delle opere donate dai giovani artisti.

In scena i mondi bizzarri dell’ospedale psichiatrico di “Dr. Nest”

Un evento internazionale dedicato al 200esimo anniversario dell’Ospedale Psichiatrico San Niccolò che trae ispirazione dalle storie paradossali del neurologo e scrittore britannico Oliver Sacks. Si intitola “Dr. Nest” il nuovo spettacolo della compagnia teatrale di Berlino “Familie Flöz” che verrà messo in scena, per la prima volta assoluta in Italia, alle 21.15 al Teatro dei Rozzi. L’appuntamento che fa parte di Metamorfosi, la rassegna inserita all’interno del cartellone del Festival Siena Città Aperta, mette in luce la bellezza nascosta degli essere umani attraverso le loro fragilità e debolezze. Dr. Nest vedrà anche il coinvolgimento degli studenti senesi: lo spettacolo è inserito nel Progetto Scuole curato da Fondazione Toscana Spettacolo. Infatti alle 11.15 presso il teatro di Rozzi, è prevista una matinée riservata alle scuole superiori di Siena.

Alle 21.15 invece si alzerà il sipario sullo spettacolo in prima nazionale che rientra nella stagione di Teatri di Siena.

Biglietti in vendita telefonica (tel 0577 292615/14 – lun/ven 9.30/12.30), esclusi i giorni di apertura della biglietteria del Teatro. Vendita diretta presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi (info negli orari di apertura tel. 0577/ 46960) giovedì 5 aprile dalle 16 fino all’inizio dello spettacolo.

Al Franci nuovo viaggio nella musica con ‘Il Salotto’ del Maestro Palazzolo

La musica del Franci ‘si mette comoda’ con il nuovo ciclo di incontri de ‘Il salotto’ del maestro Antonello Palazzolo. Appuntamento da domani, alle ore 17.30, per scoprire attraverso sei incontri – in programma nei mesi di aprile (19 e 26) e a maggio il 17, 24 e 31 – la collezione musicale assemblata negli anni dal Maestro Palazzolo.

GLI STUDENTI DEL BANDINI CELEBRANO L’ANNO DEI DIRITTI UMANI CON UN’ESPOSIZIONE

Da domani a venerdì 13 aprile, il chiostro della Chiesa di San Cristoforo, in via del Moro 2, ospiterà tutti i pomeriggi, dalle ore 14:30 alle ore 18, un’esposizione temporanea a cura degli studenti dell’Istituto “Sallustio Bandini” di Siena, per celebrare l’Anno dei Diritti umani, che si concluderà, in tutto il mondo, il 10 dicembre 2018. La mostra rientra nel Programma nazionale di Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza glocale, proposto dal Coordinamento nazionale delle Cento scuole per la Pace e denominato “Diritti e Responsabilità”. Il Programma, ideato e promosso in collaborazione con il MIUR, è uno strumento per rafforzare ed estendere l’educazione ai diritti umani e alla cittadinanza (nella prospettiva glocale) in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948-2018). Saranno gli studenti che hanno partecipato al “Laboratorio dei diritti umani”, preparando i lavori esposti, i protagonisti di questo evento pubblico, teso a diffondere tra i cittadini e nelle istituzioni la cultura e il valore dei diritti umani.

Lo spazio espositivo di Palazzo Patrizi resterà visibile fino al 17 aprile.