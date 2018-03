L’agenda di Siena News – “Il villaggio delle anime perse” all’Orto de’ Pecci

Tanti gli eventi che vanno a chiudere la settimana. All’Orto de’ Pecci, lo psichiatra e psicoterapeuta Andrea Friscelli presenterà il suo libro “Il villaggio delle anime perse. Venti storie dal San Niccolò, il manicomio di Siena”. Appuntamenti anche in provincia: a Rapolano, lo sviluppo del linguaggio in un incontro con TvSpenta, mentre a Castelnuovo va in scena Mecbettu al Teatro Alfieri.

Sport e tempo libero nell’Italia contemporanea – Identità nazionale e locale a confronto

La Fondazione Bianca Piccolomini Clementini Onlus si è fatta promotrice, all’interno delle iniziative promosse per sostenere la candidatura di Siena a Città Europea dello Sport 2020, dell’organizzazione di un convegno nazionale di studi sulla storia dello sport in Italia nel Novecento. L’obiettivo è quello di partire dal generale per arrivare ad analizzare nel dettaglio il fenomeno senese con le sue peculiarità che ne fanno un caso di riflessione affascinante. Parteciperanno all’iniziativa i maggiori storici dello sport italiani provenienti da tutte le aree geografiche della penisola. Attraverso il convegno si vuole offrire alla città un evento di altissima qualità scientifica che rientri però all’interno di quella che è comunemente chiamata come Public History, ossia un approccio alla narrazione storica aperto al grande pubblico che possa divenire quindi elemento attrattivo e stimolante.

Per questo motivo sarà organizzata una sessione sull’evoluzione dello sport a Siena organizzata e tenuta da giornalisti che come public historians che sarà ospitata nella “Sala degli Specchi dell’Accademia” dei Rozzi.

Programma

Siena, Palazzo Piccolomini Clementini

9.30 Saluti Istituzionali

10 – prima sessione

Presiede

Maurizio Ridolfi (Università della Tuscia)

Francesco Bonini (Rettore dell’Università LUMSA di Roma)

Le Istituzioni sportive italiane nel Novecento

Paolo Gheda (Università della Valle d’Aosta)

Sport e legittimazione politica durante le prime fasi della Repubblica

Stefano Maggi (Università di Siena)

Trasporti e sport in Italia in età contemporanea

Tito Forcellese (Università di Teramo)

Le élite aristocratiche italiana tra sport e politica

15 – seconda sessione

Umberto Tulli (Università di Bologna)

L’Italia a bocca aperta: le Olimpiadi di Los Angeles 1984 e la modernità reaganiana

Fabio Bertini (Università di Firenze)

L’evoluzione del calcio nel Novecento

Claudio De Boni (Università di Firenze)

L’evoluzione del volley nel Novecento

Domenico Elia (Università di Chieti)

L’istituto nazionale per l’incremento dell’educazione fisica in Italia (1907-1912)

Giacomo Zanibelli (Universidad Carlos III de Madrid)

Scuola e sport in Italia dallo Stato Liberale al fascismo

17.30 Tavola Rotonda

PER LA MEMORIA DEI 200 ANNI DEL S. NICCOLO’ ANDREA FRISCELLI PRESENTA IL SUO LIBRO “IL VILLAGGIO DELLE ANIME PERSE”. IN PARALLELO LA MOSTRA FOTOGRAFICA DE LA BOTTEGA DELL’IMMAGINE

Proseguono le iniziative del ricco cartellone di eventi promosso dall’assessorato alla Cultura insieme all’Università degli Studi e l’Azienda USL Toscana sud est. Il prossimo appuntamento alle 17,30 all’Orto de’ Pecci (via Porta Giustizia, 39 – Siena), sarà con lo psichiatra e psicoterapeuta Andrea Friscelli, che presenterà il suo libro “Il villaggio delle anime perse. Venti storie dal San Niccolò, il manicomio di Siena” (Betti editrice, 2018). L’incontro, aperto al pubblico, con interventi della scrittrice Marina Berti, che ha firmato la postfazione della pubblicazione, e la lettura di alcuni brani da parte degli attori Bianca Friscelli e Luca di Giovanni, sarà coordinato dal docente universitario Duccio Balestracci. Presente anche Riccardo Manganelli che ha illustrato i racconti compresi nel libro.

In parallelo alla presentazione, all’interno del gazebo all’Orto de’ Pecci, sarà possibile visionare la mostra fotografica sul manicomio di Volterra (istituito nel 1888 e chiuso, a seguito della Legge Basaglia nel 1978), realizzata da La Bottega dell’Immagine, il circolo culturale costituito da autori e tecnici che operano nei diversi settori della comunicazione visiva.

Le foto in mostra sono di: Luigi Lusini, Daniela Cappelli, Valentina Groppi, Serena Mariotti, Francesco Mortorelli, Iesenia Radi, Gianluca Lecchi, Giulia Brogi, Stefano Cairola, Bruno Lambiase, Eugenio Paccagnini, Martina Pifferi, Lorenzo Moggi, Leandro Ferrari, Claudia Tognazzi, Silvia Orrù.

A seguire, cena su prenotazione, contattando il 328 9683976, al Ristorante della Cooperativa La Proposta all’Orto de’ Pecci.

Doppio appuntamento per la prima giornata di Metamorfosi

Al via il Festival Metamorfosi con un doppio appuntamento che vedrà al centro musica e teatro. L’evento inaugurale della rassegna, che fa parte del cartellone del Festival Siena Città Aperta, è in programma alle 19 all’interno del Cortile del Podestà del Palazzo Pubblico in piazza del Campo dove andrà in scena “Percussioni in Chianti”, uno spettacolo-concerto di Egumteatro, che nasce dal progetto di laboratorio musicale condotto dal senegalese Joel Djabang. L’ingresso al concerto è gratuito. La stessa sera, al Teatro dei Rozzi, alle 21.15 andrà in scena “Straniero”, spettacolo corale dedicato ad un tema delicato e quanto mai attuale come la diffidenza nei confronti “dell’altro”. I biglietti si possono acquistare online fino a giovedì 15 marzo su www.comune.siena.it>servizi online>biglietteria teatri e musei Vendita diretta presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi (info negli orari di apertura tel. 0577/ 46960) venerdì 16 marzo dalle 18 fino all’inizio dello spettacolo.

All’Università di Siena è l’UNISTEM Day 2018

La ricerca sulle cellule staminali sarà protagonista all’Università di Siena domani, insieme ad altri 73 atenei e centri di ricerca in 10 paesi europei, per l’evento di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole superiori UNISTEM Day 2018.

La giornata coinvolgerà circa 27.000 studenti in tutta Europa, che attraverso seminari, tavole rotonde, attività di laboratorio ma anche momenti teatrali e giochi potranno osservare da vicino i tanti volti del mondo della ricerca scientifica. L’innovazione tecnologica, le ultime scoperte nel campo delle cellule staminali e le fake news sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell’iniziativa. Nel pomeriggio gli studenti interessati potranno visitare i laboratori di ricerca e vestire i panni del ricercatore, per scoprire in cosa consiste il lavoro di ricerca e tutto ciò che è all’origine delle scoperte scientifiche.

Giornata mondiale del Sonno, attivo un punto di ascolto, anche telefonico, all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per le esigenze informative di pazienti e cittadini

Si celebra la Giornata del Sonno ed anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce all’iniziativa allestendo un punto di ascolto nell’ambulatorio n.12 della libera professione, al piano 1 del lotto 1, con consulenze gratuite dalle 10 alle 12 sui disturbi del sonno, quali ad esempio insonnia, sindrome delle gambe senza riposo, sonnambulismo, narcolessia e altre ancora. Per consulenze telefoniche è possibile chiamare il numero 0577-586012, nella stessa fascia oraria. Al policlinico Santa Maria alle Scotte, all’interno dell’UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica diretta dal professor Alessandro Rossi, è attivo un Centro di medicina del sonno riconosciuto dall’Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIMS), coordinato dal dottor Giampaolo Vatti in collaborazione con la dottoressa Elisa Testani.

Rapolano

Rapolano Terme: lo sviluppo del linguaggio in un incontro con TvSpenta

“Comunicare con le parole. Lo sviluppo del linguaggio: istruzioni per l’uso”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma alle 18, alla Biblioteca comunale di Rapolano Terme, in via G. di Vittorio 7, promosso dall’associazione culturale TvSpenta con il patrocinio del Comune. L’appuntamento vedrà la partecipazione della logopedista Carolina Lecchini ed è rivolto a famiglie, educatori ed educatrici che ogni giorno contribuiscono alla crescita dei bambini a partire dall’età prescolare e scolare.

Per ulteriori informazioni sull’appuntamento di venerdì 16 marzo, è possibile contattare i numeri 338-3191323 oppure 335-1790199.

Castelnuovo

Castelnuovo: al Teatro Alfieri arriva Macbettu, omaggio a Shakespeare in lingua sarda

La stagione teatrale torna protagonista al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga. Alle 21.15 il sipario si aprirà su Macbettu, performance di Alessandro Serra tratta dal Macbeth di William Shakespeare e inserita nel cartellone promosso dal Comune castelnovino e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.