L’agenda di Siena News – Distilleria Deta, degustazione di grappe ‘Sotto al Duomo’

Distilleria Deta: sabato 28 gennaio degustazione di grappe ‘Sotto al Duomo’

La Toscana e il Trentino si incontrano nel bicchiere con ‘Grappa&Territori’. L’evento, organizzato da Distilleria Deta, si svolgerà sabato 28 gennaio all’Enoteca ‘Sotto al Duomo’, a margine di Wine&Siena. Dalle ore 17 alle 20, in Piazza San Giovanni 2, sarà possibile partecipare a tre degustazioni con grappe firmate da Distilleria Deta e Distilleria Marzadro con abbinamenti di prodotti toscani dolci e salati. Ogni masterclass, a ingresso gratuito e su prenotazione, avrà la durata di circa quaranta minuti e sarà guidata da Paolo Bini, assaggiatore e docente Anag. Distilleria Deta sarà presente dal 27 al 30 gennaio a Wine&Siena presso il Santa Maria della Scala al sesto livello, sala 2. Le degustazioni previste con ‘Grappa&Territori’ sono aperte a un massimo di 17 persone ciascuna, con inizio alle ore 17, 18 e 19. Durante l’evento i partecipanti potranno assaggiare le grappe simbolo delle due distillerie. Distilleria Deta proporrà le sue grappe Chianti Classico, Chianti Classico Riserva e la Grappa Brunello di Montalcino Riserva, mentre Distilleria Marzadro porterà all’Enoteca senese ‘Anfora’, grappa affinata in terracotta; ‘Aromatica’, con vinacce trentine Gewürztraminer e Moscato, ed ‘Espressioni Futura’, grappa Riserva. Le degustazioni saranno accompagnate da assaggi di cioccolato e salsiccia di cinta senese. La partecipazione è gratuita previa prenotazione telefonando al numero 339 7366551, attivo anche tramite whatsapp, oppure inviando un’email all’indirizzo [email protected]

Meteo, Cambiamenti climatici ed ecosistemi terrestri

Si parla di “Meteo, cambiamenti climatici ed ecosistemi terrestri” all’Accademia dei Fisiocritici il 27 gennaio 2023 alle 17 con due fisiocritici: il tecnico meteorologo di MeteoSiena 24 Marco Biagioli e il professore senior di ecologia all’Università di Siena Roberto Bargagli.Il primo tratterà di «Siena e il clima in perenne mutamento: l’anno climatologico senese 2022» e il secondo illustrerà il suo libro dal titolo «I bioindicatori della crisi climatica e ambientale negli ecosistemi terrestri». Si potrà partecipare in presenza oppure seguire l’iniziativa in diretta streaming sul canale YouTube Accademia Fisiocritici Siena. Il pubblico in sala o collegato potrà porre domande ai relatori.

Alla Corte dei Miracoli torna l’Upside Down Music Contest

Il basso che diventa alto, l’underground che emerge in superficie, la musica che sovrasta l’immagine: è l’Upside Down Music Contest, concorso musicale ideato dall’associazione Corte dei Miracoli in collaborazione con il Collettivo Piranha. Il progetto, già avviato nella stagione ‘19/’20 ed interrotto dalla pandemia, riprende a vivere domani, venerdì 27 gennaio, dalle ore 22, presso la Corte dei Miracoli. L’idea è di ribaltare e sovvertire, un modo per creare un sottosopra musicale: in linea con questi principi, nei mesi scorsi, sono state selezionate quattordici band che, a discrezione degli organizzatori, propongono i progetti maggiormente innovativi ed originali.

Per Bastianini un concerto dal sapore antico

Venerdi 27 Gennaio 2023, alle 18, alla Sala degli Specchi dei Rozzi, l’Orchestra a Plettro Senese eseguirà un concerto in omaggio a Ettore Bastianini. L’idea di realizzare questo omaggio è stata ispirata dal fatto che l’orchestra, nella sua sede-museo, conserva numerosi documenti, tra cui la locandina di un concerto promosso dall’Ente Lirico Senese dell’epoca, che fu eseguito dal Circolo Mandolinistico Senese, come allora si chiamava l’Orchestra a Plettro, presso il Teatro dei Rozzi il 10 Marzo 1945.