L’agenda di Siena News – Concerto di primavera per il Franci Festival. Al San Niccolò il docufilm “Padiglione 25”

Gli appuntamenti di domani, mercoledì 21 marzo, tra musica, storia e diritto. Il Franci Festival si prepara a celebrare la Francia con il concerto di primavera, mentre al San Niccolò si parla della storia del reparto manicomiale con il docufilm “Padiglione 25”.

PADIGLIONE 25. STORIA DI UN REPARTO MANICOMIALE AUTOGESTITO

Alle 16, nell’aula D del Complesso universitario San Niccolò, l’antropologa visiva Claudia Demichelis e il regista Massimiliano Carboni presenteranno il docufilm “Padiglione 25”, storia di un reparto manicomiale autogestito presso l’Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma.

Il film raccoglie testimonianze su episodi avvenuti nell’estate del 1975 documentando, visivamente, un momento di passaggio importante nella vita di un’Italia che in quegli anni comincia a confrontarsi con la difficile realtà dei manicomi. Tra le storie quelle degli infermieri ispirati dalle idee di Franco Basaglia.

Interverranno, con proprie attestazioni Vincenzo Boatta, uno dei protagonisti di Padiglione 25, Tommaso Losavio, collega dello stesso Basaglia.

L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso da Fabio Mugnaini, docente di antropologia all’Ateneo senese, curato da Giulia Vencato e Silvia Artusa (Link Siena Sindacato Universitario), e rientra nel programma di iniziative per la Memoria dei 200 anni del San Niccolò, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune insieme all’Università di Siena e all’Azienda USL Toscana Sud Est.

MONICA MARCHI PRESENTA IL SUO ULTIMO LAVORO: LA STORIA DI ANGELICA MONTANINI. UN TOPOS DELLA NOVELLISTICA NEL RINASCIMENTO SENESE

Nella Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati, Monica Marchi presenta il suo ultimo lavoro: La storia di Angelica Montanini. Un topos della novellistica nel Rinascimento senese (Pacini Editore, 2017).

All’appuntamento, aperto al pubblico, in programma per le 17,30, insieme all’autrice interverranno: Marilena Caciorgna, Carlo Caruso e Natascia Tonelli, dell’Università degli Studi di Siena, coordinati da Luigi Oliveto (membro del CDA) della Biblioteca.

Franci Festival: concerto di Primavera dedicato alla Francia

La rassegna di concerti di musica da camera, organizzata dall’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena, torna sul palco dell’Auditorium alle 18, in Prato Sant’Agostino, con il concerto ‘Francia e Dintorni’. Per l’occasione si esibirà il trio formato da Livia Zambrini, al pianoforte e Daniele Fabbrini al clarinetto con il professor Carmelo Giallombardo alla viola.

Per festeggiare la primavera il Conservatorio Franci porterà in scena tre autori appartenenti a epoche diverse, come Henrì Vieuxtemps, Max Bruch e Francis Poulenc per un viaggio di note di raro stile compositivo. La performance vedrà protagonisti due ex allievi del Franci come Livia Zambrini al pianoforte e Daniele Fabbrini al clarinetto, accompagnati al Maestro Carmelo Giallombardo alla viola. Il concerto si aprirà sulle note di Henrì Vieuxtemps che è considerato il principale esponente della scuola di violino franco-belga. Spazio infine agli Otto Pezzi per clarinetto, viola e pianoforte op. 83 di Max Bruch e gran finale con la sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc.

Quando due parallele si incontrano. Presentazione del volume di Dario e Aida Foa. Appuntamento in Sinagoga, in conversazione con gli autori il giornalista Piero Corsini

Una vita condivisa per oltre sessanta anni, attraverso la persecuzione fascista, testimoni delle leggi razziali e poi oltre, nella ricostruzione. La vita è quella di Dario e Aida Foà che a quattro mani hanno scritto “Quando due parallele si incontrano”, volume che sarà presentato alle 17.30 alla Sinagoga di Siena. Insieme agli autori sarà presente il giornalista Piero Corsini mentre aprirà l’incontro il saluto di Ambra Cabibbe, Associazione donne ebree d’Italia, sezione di Siena. L’appuntamento è a ingresso libero.

AREA VERDE CAMOLLIA 85 COMITATO PARI OPPORTUNITA’ CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI: SCIOPERARE AL FEMMINILE.

Alle 17.30, “Giovanna”, di Gillo Pontecorvo (1955).

18.45, “We want sex equality”, di Nigel Cole (2010).

Introduce, sulla parità di trattamento, 18.15, Claudia Faleri, prof. ass., Diritto del Lavoro, Dipartimento Studi aziendali e giuridici, Università di Siena. Evento accreditato a fini formativi.

Ingresso libero, via del Romitorio, 4.