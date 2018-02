L’agenda di Siena News – Carnevale in Piazza del Campo con Radio Cinque

Al via il Carnevale di Siena che animerà Piazza del Campo con musica, giochi e tanto altro. In più, la giornata di domani, giovedì 8 febbraio, sarà costellata da appuntamenti all’insegna della storia senese e delle sue tradizioni e con la musica di ‘Notte di Note’ nella suggestiva cornice della Sala del Pellegrinaio, all’interno del Santa Maria della Scala.

“La sensibilità”: un incontro in Rettorato per parlare di scienza e ricerca con nuovi linguaggi

Far dialogare varie discipline di ricerca per raccontare la scienza attraverso nuove prospettive: è questo l’obiettivo dell’incontro “La sensibilità”, che si terrà in Rettorato all’Università di Siena. L’incontro, a partire dalle 16, nell’aula magna storica, si tiene nell’ambito degli appuntamenti di approfondimento della rassegna e introduce il concerto dei Deproducers “Botanica”, che si terrà alle 21.15 presso il teatro cittadino. L’approccio al concetto di “sensibilità” sarà interdisciplinare, grazie alla partecipazione di Francesco Frati, rettore dell’Università di Siena e zoologo, Stefano Mancuso, fisiologo vegetale, Domenico Prattichizzo, professore di robotica, Nicola De Stefano, neurologo, Massimo Nepi, biologo vegetale.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati. Informazioni per l’acquisto dei biglietti del concerto sul sito del Comune di Siena.

CARNEVALE FOR KIDS 2018: GIOCHI, MUSICA E TANTO DIVERTIMENTO IN PIAZZA DEL CAMPO

Dalle 16,30 alle 19, musica e giochi in Piazza del Campo. Momenti di festa, all’interno della programmazione dell’assessorato al Turismo, da condividere con gli adulti per festeggiare uno degli appuntamenti più attesi dai piccoli. Per Giovedì grasso in Piazza del Campo sarà allestito, da Radio Cinque, uno studio radiofonico con speaker e dj che intratterranno i presenti con interviste flash e giochi musicali con gadget per tutti i concorrenti. (Info: 0577 292206/128/178).

Appuntamento con la storia alla Sinagoga di Siena

I racconti degli antichi rituali ebraici e le testimonianze conservate nella Sinagoga di Siena apriranno la mattina di domani. Appuntamento, alle 10.30, con l’itinerario guidato in partenza ogni mezz’ora, fino alle 16.45, alla scoperta della cultura ebraica nel luogo di culto a due passi da Piazza del Campo, in Vicolo delle Scotte. All’interno della Sinagoga, inoltre, sarà possibile visitare la mostra ‘KADIMA. Da Pellestrina alla Terra Promessa’. Le visite guidate sono a pagamento, con prezzo ridotto per i bambini e famiglie. Per informazioni e prenotazioni sugli eventi ospitati all’interno della Sinagoga di Siena è possibile chiamare il numero 0577271345 oppure scrivere una mail a [email protected]

I segreti della famiglia Chigi Saracini nella una visita guidata a Palazzo

Le storie del passato saranno ancora protagoniste con le visite a Palazzo Chigi Saracini, in Via di Città. Dalle 11.30, l’attuale sede dell’Accademia Musicale Chigiana ospiterà i tour guidati per conoscere le testimonianze conservate nelle stanze più suggestive della storica residenza della famiglia Chigi Saracini, attraverso collezioni, ceramiche e dipinti custoditi nelle sale affrescate. Le visite, a pagamento e su prenotazione, potranno essere effettuate tutti i giorni, dal lunedì al sabato e con ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni. Per informazioni e per i costi è possibile contattare i numeri 366 8642092, 0577 22091 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Il pomeriggio, la storia del Palio rivive nella Sala dei Costumi

Il viaggio nella storia di Siena proseguirà nel pomeriggio, dalle 18, con la visita alla Sala dei Costumi del Corteo Storico del Palio. Il percorso permetterà di scoprire l’allestimento ospitato nelle trecentesche sale comunali dei Magazzini del Sale, dove sono conservati gli oltre trecento costumi, dal 1904 al 2000, indossati dai figuranti del Comune di Siena durante la Passeggiata Storica. La visita partirà dal racconto dei costumi dei Terzi, unici tre esemplari conservati della rappresentanza comunale del 1904 e rinvenuti ‘miracolosamente’ integri grazie a un recente ritrovamento, per proseguire alla scoperta di otto costumi, frutto del successivo rinnovo del 1928, diretto da Fabio Bargagli Petrucci, Podestà di Siena dal 1926. A raccontare gli anni Cinquanta, invece, saranno i sette costumi del 1955 che si devono al maestro senese Bruno Marzi, autore di numerose opere in stile neo quattrocentesco. La visita proseguirà attraverso il racconto del rinnovo dei costumi del 1981, affidato a tre artisti senesi: Pierluigi Olla, Sebastiano Morichelli ed Ezio Pollai, i cui bozzetti hanno costituito un modello imprescindibile anche per il successivo rinnovo del nuovo millennio. L’itinerario guidato sarà chiuso dalla visita ai costumi del Corteo Storico del 2000. Il ritrovo dei partecipanti è all’interno del Cortile del Podestà. Le viste alla Sala dei Costumi del Palio sono a pagamento ed è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0577 292614 -15 o scrivere una mail a [email protected]

‘Notte di Note’ al Santa Maria della Scala

Il secondo appuntamento di ‘Notte di Note’, rassegna dedicata all’arte e alla musica nella suggestiva cornice della Sala del Pellegrinaio, all’interno del Santa Maria della Scala. L’iniziativa, in programma dalle 21.30, avrà come protagonisti i talenti del Siena Jazz – Accademia nazionale del Jazz, che si esibiranno nella performance “Le canzoni americane dell’età d’oro del Jazz”, a cura del Siena Jazz School Quartett e interpretata da Leonardo Tullj, sax tenore; Giovanni Venturini, pianoforte; Giulio Scianatico, contrabbasso e Mauro Lamancusa, tromba. Gli appuntamenti di ‘Notte di Note’, sono a pagamento e su prenotazione. Per informazioni sugli orari, sui costi e per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0577 286300 o scrivere a [email protected]