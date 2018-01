L’agenda di Siena News – ‘Apriti Sesamo’, detenuti in scena a Santo Spirito

Sapori, iniziative culturali, serata live e performance teatrali. Il poker di eventi di domani, venerdì 26 gennaio è pronto ad andare in scena a Siena. Si va dal tradizionale appuntamento con il Mercato dei produttori agricoli toscani all’incontro con i diversamente abili in Via Tommaso Pendola, allo spettacolo teatrale dei detenuti del Santo Spirito.

Il mercato dei produttori agricoli toscani

Ad aprire la giornata di domani, dalle 7 saranno le delizie del territorio, da gustare tra i banchi del Mercato dei produttori agricoli toscani, allestito in Viale Cesare Maccari.

La scienza della grafologia a ‘I venerdì del Pendola’

Il pomeriggio sarà dedicato alla grafologia e alle sue applicazioni in campo psicodiagnostico, con ‘I venerdì del Pendola’. Dalle 15.30 alle 17.30, in Via Tommaso Pendola, la Mason Perkins Deafness Found Onlus ospiterà Sara Santini, psicologa, psicoterapeuta e grafologa sorda che parlerà della scienza della grafologia e delle sue possibili applicazioni in campo psicodiagnostico. Durante l’incontro sarà attivo il servizio di interpretariato nella lingua dei segni italiana. L’evento è a ingresso libero e per informazioni è possibile chiamare il numero 0577 532001, scrivere una mail a [email protected] o consultare il sito www.mpdfonlus.com.

‘Apriti Sesamo’ alla casa circondariale di Santo Spirito

Gli appuntamenti con il sociale proseguono, alle 17, nella casa circondariale di Santo Spirito con ‘Apriti sesamo’. Laboratorio teatrale con protagonisti i detenuti, che si trasformeranno in attori per un giorno. La performance, a cura di Sobborghi Onlus Associazione culturale è inserita nell’ambito della seconda edizione del Festival ‘Siena Città Aperta’. L’ingresso all’evento è gratuito e per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Progetti culturali chiamando il numero 0577 292148 o consultando il sito www.comune.siena.it/CittaAperta.

La lezione di cucina di The International Chef Academy.

Dalle ore 18.30, in Via Lippo Memmi sarà possibile cimentarsi nella preparazione di ricette a base di riso e pesce crudo, per scoprire i segreti del sushi e i suoi ingredienti speziati. Il corso è a pagamento e per le prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0577 280121, 342 1110956 o scrivere una mail a [email protected]

‘Il Padre’ ai Rinnovati con Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere

In serata appuntamento sul palco dei Rinnovati con ‘Il padre’, la performance teatrale che andrà in scena alle 21.15 con la partecipazione di Alessadro Haber e Lucrezia Lante della Rovere. Lo spettacolo è a pagamento e per acquistare i biglietti è possibile chiamare il numero 0577 292615 o consultare il sito www.comune.siena.it.

ALLA BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “CANTARI IN OTTAVA RIMA (XVI SECOLO)” DI PIETRO MATTEI DA CHIUSDINO

Dall’opera letteraria di Pietro Mattei da Chiusdino, vissuto nel Cinquecento, il volume curato da Andrea Conti e Giulia Marucelli “Cantari in ottava rima (XVI secolo)” (Nuova Immagine Editrice, 2017), che sarà presentato venerdì prossimo, 26 gennaio, nella Sala storica della Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza, 5) con inizio alle 17.30. L’incontro, a ingresso libero, sarà introdotto dal presidente della Biblioteca degli Intronati, Roberto Barzanti, dopo il quale interverranno il professore Pietro Clemente dell’Università degli Studi di Firenze e gli stessi curatori, con il coordinamento di Duccio Balestracci, docente dell’Ateneo senese. Alcuni passi dei cantari saranno letti da Marco Betti, studioso e cultore dell’ottava rima.

L’Officina del Corpo di Chiara Michelini

L“Officina del corpo” di Chiara Michelini arriva a Siena. La collaborazione tra Francesco Chiantese con la sua Accademia Minima e la Compagnia Francesca Selva si rinnova attraverso un seminario di formazione per attori, danzatori ed appassionati che si terrà da venerdì 26 a domenica 28 presso il Centro Danza Francesca Selva. Collaboratrice storica della compagnia Teatropersona e del regista Alessandro Serra (suoi i movimenti di scena in Macbettu, premio UBU 2017 come Miglior Spettacolo dell’anno e Migliore Regia) e formatrice teatrale di grande esperienza, Chiara Michelini metterà a disposizione degli allievi la sua “Officina del corpo”. Il seminario ha ancora qualche posto libero; è gratuito per gli iscritti ad Accademia Minima ed ha un costo popolare per chiunque voglia partecipare. Si terrà venerdì 26 gennaio dalle 18 alle 21, sabato 27 gennaio dalle 10.30 alle 18 e domenica 28 gennaio dalle 10 alle 16.30. Per informazioni sul seminario, le modalità di partecipazione, per una biografia di Chiara Michelini e per il calendario dei seminari di Accademia Minima è possibile visitare il sito www.accademiaminima.it. Per informazioni: M. 339 6338565 – E. [email protected] / [email protected]

LA LUNA OLTRE IL PRIMO QUARTO

Alle 21.30, l’Unione Astrofili Senesi aprirà al pubblico l’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti per una serata dedicata all’osservazione del cielo invernale, questa sera dominato dalla Luna, oltre il primo quarto. Il telescopio renderà visibili molti particolari della superficie lunare come i crateri e le montagne.

L’ingresso all’osservatorio di Montarrenti è gratuito.

Per partecipare alle osservazioni è obbligatoria la prenotazione, effettuabile via web al seguente indirizzo: http://www.astrofilisenesi.it/montarrenti/mont-visite.asp oppure inviando un SMS al numero: 3482633492, indicando un nominativo ed il numero dei partecipanti.

Si consiglia di portare una torcia e di indossare un abbigliamento adeguato per stare all’aperto nelle ore notturne.

In caso di maltempo, telefonare per conferma.

Serata danzante a Un Tubo

Il gran finale lascerà spazio alla musica, alle 22, con ‘Un Tubo Xmas might – Peppers & The Jellies’, la serata danzante a ingresso libero organizzata da Un Tubo, in Vicolo del Luparello. Per informazioni sul programma e per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0577 271312 o inviare una email a [email protected]