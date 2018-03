L’agenda di Siena News – Al Santa Maria della Scala, diversità in musica

Si apre il lungo fine settimana di Pasqua ricco di eventi a Siena e Provincia. Al Santa Maria della Scala, diversità in musica con #diversaMENTEinMusica, il concerto gratuito curato dall’orchestra Big Band Machine.

A Siena Città Aperta la musica diventa strumento per approfondire le tematiche sociali

La musica, come strumento per indagare e approfondire le tematiche sociali, sarà al centro del prossimo evento del festival Siena Città Aperta. Sabato 31 marzo alle 18 nella Sala San Pio del Complesso Museale Santa Maria della Scala, si terrà #diversaMENTEinMusica, il concerto gratuito curato dall’orchestra Big Band Machine. Si tratta di un percorso musicale iniziato lo scorso anno e che prosegue anche in questa edizione di Siena Città Aperta con l’obiettivo di indagare, attraverso le note, sul tema della diversità .

Val d’Orcia

‘Incontri di drammatica bellezza’, Alberto Flammia porta in mostra i suoi scatti sulla Val d’Orcia

La Val d’Orcia e il suo paesaggio raccontato attraverso lo sguardo di Alberto Flammia, fotografo parmigiano innamorato di questo angolo di Toscana. Trenta scatti fra colline, campi di grano, colori, ambienti e inquadrature scelte con l’occhio attento dell’artista: dal 31 marzo al 3 giugno “Incontri di drammatica bellezza” il titolo della mostra che sarà aperta a Palazzo Chigi di San Quirico d’Orcia (Si) con il patrocinio del Comune e il contributo di Podere Forte.

Monteriggioni.

Tradizioni religiose e animazione tornano protagoniste a Monteriggioni in occasione della Pasqua

Sabato 31 marzo il Castello di Monteriggioni ospiterà per l’intera giornata, dalle 9, il Mercatino di artigianato promosso dall’Associazione “Crea e Dimostra”.

Cortona

DA SIENA A CORTONA CON “LAURETANA IN CAMMINO”, PASQUA SULL’ANTICA VIA DEI PELLEGRINI

Dalla via Francigena alla Via Romea Germanica per una Pasqua innovativa, tre giorni in cammino da Siena a Cortona attraverso i suggestivi paesaggi delle Crete Senesi e della Valdichiana. E’ “Lauretana in Cammino”, l’iniziativa in programma dal 31 marzo al 2 aprile organizzato dai Comuni della Lauretana Senese Aretina (Siena, Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Cortona) con Asciano capofila per scoprire luoghi unici attraverso i centri più belli di questo angolo di Toscana. Sarà possibile, per chi lo vorrà, percorrere una o più tappe. L’evento è interamente gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione (Per informazioni: Ufficio Turistico Crete Senesi 3480847875 – 0577714450 [email protected], www.visitcretesenesi.com)

Gli itinerari – Tre le tappe in programma: da Siena ad Asciano (31 marzo – 30 km) con pausa pranzo lungo il tragitto; Asciano-Torrita di Siena (1 aprile – 30km) con tappe intermedie alla Pieve di Sant’Ippolito, spuntino a Serre di Rapolano, visita alla Torre di Montalceto, e sosta pranzo a Sinalunga; Torrita di Siena- Cortona (2 aprile – 30 km) con sosta pranzo a Montepulciano.

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Turistico Crete Senesi 3480847875 – 0577714450 [email protected], www.visitcretesenesi.com

Poggibonsi

Al Politeama arriva la mitica DeLorean per il “Ready Player One Tribute”

Dopo l’apertura di mercoledì 28 marzo all’IIS Roncalli di Poggibonsi con la partecipata lezione conferenza “Dialoghi sulla rivoluzione digitale”, prosegue al Politeama il “Ready Player One Tribute”, legato all’uscita del nuovo film di Spielberg. Nel pomeriggio di sabato 31 marzo, in piazza Rosselli, sarà esposta una DeLorean DMC-12, l’auto resa famosa dalla trilogia del film “Ritorno al Futuro”. La sera, presso il Politeama Café, Party REady Player One, una festa a tema anni ’80. Nel foyer del Politeama prosegue fino al 2 aprile un’esposizione dedicata alla cultura anni ’70 e ‘80/’90 con oggetti originali ed alcune riproduzioni tra cui due cabinati con cui poter riprovare l’ebbrezza delle vecchie sale giochi.

Informazioni sugli orari delle proiezioni e per l’acquisto di biglietti online consultare i siti www.politeama.info e www.multisalanaturalevaldelsa.it