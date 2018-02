La prima volta del violino azero di Sitkovetsky alla Chigiana

Il grande violinista azero Dmitry Sitkovetsky debutterà domani alla Chigiana con un programma dedicato Johann Sebastian Bach

Il violinista azero Dmitry Sitkovetsky debutta a Siena domani alle 21 nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini (in via di Città 89) nel cartellone della Micat in Vertice 2017-2018, la stagione concertistica invernale dell’Accademia Chigiana giunta quest’anno alla 95esima edizione.

Di estremo interesse il programma proposto, che indaga tre monumenti di Johann Sebastian Bach, veri punti di riferimento della letteratura violinistica di tutti i tempi: la Sonata n. 1 in sol minore BWV 1001, la Sonata n. 2 in la minore BWV 1003 e la Partita n. 2 in re minore BWV 1004, che si conclude con la celeberrima Ciaccona.

Capolavori indiscussi di cui i più grandi virtuosi si sono impadroniti, le Sonate e le Partite rivelano una capacità inventiva senza confronti, che sempre stupisce per la maestria di Bach nel trasferire nello strumento ad arco quello stile polifonico che egli usava per le sue composizioni vocali e orchestrali. Il concerto offre l’opportunità di ascoltarle nella lettura da parte di uno dei più grandi interpreti del nostro tempo.

Dmitry Sitkovetsky ha suonato, come solista, con le più prestigiose orchestre del mondo: Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, Leipzig Gewandhaus, London Symphony, Philharmonia, Concertgebouw di Amsterdam, Nhk Symphony, Chicago, Philadelphia, Los Angeles e Cleveland Orchestra. Si è inoltre esibito ai Festival di Salisburgo, Lucerna, Edimburgo, Verbier, oltre che essere artista fondatore e ospite del Tuscan Sun Festival. Come direttore è stato direttore principale e consulente artistico dell’Ulster Orchestra dal 1996 al 2001 divenendone poi direttore laureato e ha collaborato con orchestre come: London Philharmonic, BBC Symphony, San Francisco, St. Louis e Seattle Symphonics, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Orchestre de Paris. È inoltre il fondatore della New European Strings Chamber Orchestra.

Dal 2003 ricopre l’incarico di direttore musicale della Greensboro Symphony Orchestra ed è stato principale direttore ospite della Russian State Orchestra (2002- 2005).

Dopo il grande successo della sua trascrizione per archi delle Variazioni Goldberg di Bach, ha trascritto per orchestra d’archi composizioni di Haydn, Beethoven, Brahms, Dohnànyi, Bartòk, Chaikovsky, Shostakovich, Stravinsky e Schnittke. Moltissime le sue incisioni che includono i più importanti concerti per violino e orchestra, capolavori della musica da camera e per orchestra come direttore. Nel 2005 è uscito un cd con sue trascrizioni per orchestra d’archi di Shostakovich e Stravinsky (Haenssler), con la New European Strings Chamber Orchestra sotto la sua direzione.

Dmitry Sitkovetsky è nato a Baku, in Azerbaijan, ma è cresciuto a Mosca dove ha studiato al Conservatorio fino al 1977, quando è emigrato a New York dove ha continuato gli studi alla Juilliard School. Dal 1987 vive a Londra.

I biglietti (primi posti intero 25 euro, primi posti ridotto 20 euro; ingresso intero 18 euro, ingresso ridotto 10 euro) possono essere acquistati presso la biglietteria del Palazzo Chigi Saracini (a Siena in via di Città 89) il giorno 15 febbraio dalle ore 16 alle ore 18.30 e il giorno del concerto a partire dalle ore 19. Possono essere acquistati anche online al sito www.chigiana.it (oppure, con sovrapprezzo, sul portale Ticketone.it anche presso i rivenditori autorizzati) fino alle ore 12 del giorno del concerto.

Prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al numero telefonico 333.9385543.