Il Quartetto Arditti e l’espressionismo costruttivo di Berg

Il Quartetto Arditti, famoso nel mondo per le interpretazioni di musica contemporanea e del XX secolo, suonerà stasera un programma composto da due capolavori rispettivamente di Alban Berg e di Luigi Nono

Oggi, il Chigiana International Festival ospita nella Chiesa di S. Agostino (ore 21,15) il concerto del prestigioso Quartetto Arditti, formazione fondata nel 1974 da Irvine Arditti, suo primo violino, che gode di fama mondiale grazie alle sue raffinate interpretazioni di musica contemporanea e del XX secolo, l’esecuzione di prime assolute di molto nuovi lavori dei maggiori compositori contemporanei, l’incessante attività discografica e didattica. Il quartetto sarà affiancato, in un originale intervento in live electronics, da Alvise Vidolin e Nicola Bernardini.

Al centro del programma, due capolavori rispettivamente di Alban Berg e di Luigi Nono, compositore cui sarà anche dedicato l’incontro della serie Chigiana Lounge, con la partecipazione dello studioso Veniero Rizzardi, cofondatore dell’Archivio Luigi Nono di Venezia, in programma alle 18.30 in Sala del Pellegrinaio del Complesso Museale di Santa Maria della Scala.

Omaggio all’espressionismo costruttivo, tra oggettività della forma e suggestioni sonore di una certa asprezza, la Lyrische Suite (1925-1927) s’iscrive nella generale crisi del sistema tonale che Alban Berg condivise con Schönberg, suo maestro, e Webern. Testimone di una tensione, sprigionata dal contrasto tra l’ansia del “nuovo” e rimorso del passato e della necessità di rompere con gli schemi armonici del tardo romanticismo, la Suite, intrisa di citazioni tardo-romantiche, adotta una rigorosa scrittura seriale, proprio nel momento in cui la dodecafonia paga lo scotto della messa al bando, additata quale forma di radicalizzazione del razionalismo occidentale e Berg si scopre condannato a ristrettezze e diffamazione. L’opera nasconde la dedica ad Hanna Fuchs, suo “unico e grande amore”, e nella misura intima del diario intellettuale e sentimentale, connota, nelle pagine del manoscritto, le diverse situazioni evocate attraverso l’impiego di inchiostri colorati, caratteristica che fa di questo “dramma psicologico completamente soggettivo” (Perle) un’opera piena di fascino.

Dedicata a Salvatore Sciarrino «caminante esemplare», La lontananza nostalgica utopica futura fu scritta da Luigi Nono nel 1988 su commissione di Gidon Kremer. La parte del solista è divisa in sei parti. L’ordine è fisso, ma ogni foglio deve essere distribuito tra sei basi musicali. Durante il corso del pezzo si passa da un leggio all’altro – il pezzo è dopotutto sottotitolato “madrigale per molti viaggiatori”. La parte del nastro (oggigiorno riprodotta digitalmente) è distribuita tra otto altoparlanti, ed è “suonata” dal vivo da un tecnico del suono, che è libero di dissolvere ogni canale su o giù, o nel completo silenzio. Il rapporto tra Nono e la musica antica è stato strutturale in tutto il suo percorso. Il brano, per violino solo ed elettronica, incarna perfettamente questo riferimento in un lavoro che fa dell’esplorazione dello spazio uno dei tratti più affascinanti.

Il Quartetto Arditti gode di fama mondiale grazie alle sue raffinate interpretazioni di musica contemporanea e del XX secolo. Diverse centinaia di opere di musica da camera di molti dei maggiori compositori di oggi sono state composte per l’ensemble sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1974 su iniziativa di Irvine Arditti. Tali interpretazioni hanno assicurato al Quartetto Arditti un posto all’interno della storia della musica. Il coinvolgimento dei quattro musicisti in attività educative è testimoniato dal grande numero di masterclass e laboratori per giovani esecutori e compositori tenuti in tutto il mondo. La loro discografia include più di duecento registrazioni. Il Quartetto Arditti ha inoltre vinto numerosi premi.

Nato a Londra, Irvine Arditti ha iniziato i suoi studi alla Royal Academy of Music all’età di 16 anni. Si è unito alla London Symphony Orchestra nel 1976 e dopo due anni, all’età di 25 anni, è diventato il suo Co-Concert Master. Lasciò l’orchestra nel 1980 per dedicare più tempo al Quartetto Arditti che aveva formato mentre era ancora studente. Irvine Arditti ha dato alle prime mondiali una pletora di opere su larga scala scritte appositamente per lui.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l’84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l’ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cuiformazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

