Il Comune di Siena acquista carrozzine da trekking

Carrozzine “outdoor” per dare la possibilità a tutti di scoprire il bellissimo territorio senese. Sono quelle che acquisterà il Comune di Siena con il ricavato dello spettacolo “Storie e Amori sulla via Francigena” che andrà in scena in prima nazionale al Teatro dei Rinnovati a Siena, martedì 28 dicembre alle 21. Il musical è un’iniziativa a cura del Comune di Siena, Lions Club International, Associazione “Cammini Accesi”, in collaborazione con il Gruppo Trekking Senese. L’incasso della serata sarà devoluto per l’acquisto di carrozzine per persone con diversa disabilità attrezzate per il trekking, manifestazione che ha il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.

Le dichiarazioni. “Un’iniziativa – commenta il sindaco di Siena Luigi De Mossi – che vuole unire la valorizzazione del territorio e della Via Francigena con sociale e cultura. L’amministrazione comunale si impegna in questo modo nell’acquisto di strumenti che permetteranno a tutti di vivere i nostri splendidi paesaggi, scoprire e riscoprire il bellissimo territorio senese”. “L’evento – spiega l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli – si contestualizza nel cartellone natalizio cura dal Comune di Siena e, allo stesso tempo, punta a sviluppare ulteriormente le pratiche del turismo attivo. Le carrozzine acquistate potranno essere prenotate da qualsiasi Comune delle Strade di Siena che ne faccia richiesta. Inoltre l’Associazione Trekking Senese metterà a disposizione i volontari per ‘guidare’ la carrozzina ogni qualvolta questo si renda necessario”. L’iniziativa è stata promossa dal Centro Sperimentale del Mobile. “Abbiamo promosso questa iniziativa – sostiene il presidente Piero Pii – per venire incontro alle sempre maggiori esigenze di chi vuole vivere pienamente il territorio senese, a prescindere dalla diversa abilità: un’unione di cultura e solidarietà”.

Le carrozzine. Il Comune di Siena ha effettuato una ricerca di una carrozzina con le funzionalità da trekking per persone con diversa disabilità, partendo dell’evento organizzato dalla Regione Toscana sulle best practice della Via Francigena, in cui è stato presentato il progetto “Never stop”. Nel 2018 l’Associazione Toscana Hike Trekking di Castelfiorentino ha lanciato infatti tale progetto di accessibilità, per dotarsi di ausili sanitari per permettere a sempre più persone di accedere alle bellezze del territorio. Ad inizio del 2019 hanno acquistato la prima carrozzina da fuoristrada a ruota unica, la Joëlette, grazie al contributo di enti pubblici e privati e di singoli cittadini. La carrozzina è stata presentata in Consiglio Regionale Toscano il 28 febbraio 2019, alla presenza di alcuni amministratori locali. Grazie alla Joëlette, in questi anni hanno condiviso la Via Francigena persone con disabilità di ogni età. La Joëlette è una carrozzina da fuori strada a ruota unica che permette la pratica di gite o corse ad ogni persona a mobilità ridotta o in situazione di handicap, bambino o adulto, anche se totalmente dipendente, grazie all’aiuto di almeno due accompagnatori. L’accompagnatore posteriore assicura l’equilibrio della Joëlette, l’accompagnatore anteriore invece assicura la trazione e la direzione. Concepita sia per la passeggiata familiare e gli usi sportivi, il limite della Joëlette dipende solamente dalle capacità degli accompagnatori. Facilmente pieghevole, entra perfettamente nel bagagliaio dell’automobile.

Lo spettacolo. Per la prima volta un musical sulla Francigena: storie di vita, amori, incontri e tutto ciò che può essere accaduto sulla leggendaria via percorsa da re, principi, papi, pellegrini, commercianti, contadini. Varia umanità che fa di questa strada una vera e propria commedia umana. E’ questo “Storie e Amori sulla Via Francigena”…un musical in cammino andrà in scena in prima nazionale al Teatro dei Rinnovati a Siena, martedì 28 dicembre 2021 alle 21,00.

Gli autori dell’opera sono il cantautore Nicola Costanti, due volte premiato a Club Tenco, e il giornalista e poeta Marco Brogi: dalla loro collaborazione è nato un musical ambientato nel XIV secolo e dedicato alla Via Francigena, la strada dei pellegrini, l”autostrada del medioevo” come ha scritto qualcuno. “Questo è un musical – raccontano Nicola Costanti e Marco Brogi – in cui trova cittadinanza tutto ciò che dà senso alla vita di una persona, l’amore, l’amicizia, gli incontri. In una parola: i sentimenti, Un ruolo centrale, ovviamente, lo ha il viaggio, un viaggio a piedi e dunque a contatto con la terra, la pelle di questa creatura semplice e affascinante che è la Francigena: un viaggio dove il cammino e il “mentre” sono forse più importanti dell’arrivo a destinazione”.

La regia dello spettacolo è di Fabrizio Checcacci, uno degli interpreti principali di Tosca – Un amore disperato, il fortunato musical di Lucio Dalla. Aiuto regista è Caterina Costanti. Nel musical “Storie e Amori sulla Via Francigena” figura un cast prestigioso, tra cui Heron Borelli, uno degli interpreti di spicco del “Notre Dame de Paris”, il musical di Riccardo Cocciante record di incassi. Sul palcoscenico, anche, Antonio Lanza, Jacopo Violi, Giulia Galliani, Laura Pucini, Numa Nardoni, Elena Talenti, Camilla Gai, Alessandro Calonaci, Giacomo Fabbio, Caterina Gai, Sara Bini, Susanna Iheme, Andrea Simonetti, Alessio Passafiume, Leonardo Pesucci, Caterina Costanti. Le coreografie sono firmate da Camilla Gai. I costumi sono di Nicoletta Lonzi e Rosanna Banducci, in collaborazione con il Museo della Mezzadria Senese di Buonconvento. Il musical proseguirà nei prossimi mesi con altre date che l’Associazione “Cammini Accesi” curerà lungo la Via Francigena fino a Canterbury.

“Storie e Amori Sulla Via Francigena” è realizzata con il contributo di Newton Trasformatori, Il Bistrot di Branduccio, Segis, Savet, Pizzirani, Prispan Carpenterie, Giotti Victoria, Sapori di Toscana, SuperAuto.

Informazioni. Mail [email protected] o tel. 350 0656099; Facebook: www.facebook.com/storieamori/. Ingresso omaggio con raccolta fondi per l’acquisto di carrozzine per diversamente abili attrezzate per il trekking

Info e prenotazioni biglietti. Acquisto posto invito online: https://teatridisiena.it/storie-e-amori-sulla-via-francigena/ (tasto destro “Acquista biglietti”) oppure alla biglietteria dei Rinnovati nei giorni di apertura (dal martedì alla domenica 18-20).