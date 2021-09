I musei senesi si aprono alle scuole e sono pronti ad accogliere gli studenti

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, Fondazione Musei Senesi amplia e rinnova la propria offerta didattica dedicata alle scuole del territorio: sono oltre 130 le proposte pensate per studenti e insegnanti di ogni ciclo scolastico con l’obiettivo di aprire le porte dei musei senesi con nuove e coinvolgenti esperienze.

Con il Piano scuola 2021-2022 del 6 agosto, infatti, il Miur ha stabilito che è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione nelle regioni in zona bianca e i musei delle terre di Siena sono, dunque, pronti ad accogliere gli studenti e gli insegnanti con visite, laboratori, campus, tirocini.

Dopo due anni di sospensione dei viaggi di istruzione, è di grande importanza per studentesse e studenti tornare alle gite in presenza, tuttavia le nuove esperienze hanno sottolineato il valore formativo anche delle visite a distanza. Dunque i musei di FMS, con la loro rinnovata offerta educativa, vanno incontro alle nuove abitudini e necessità del mondo scolastico, integrando le proposte in presenza con quelle a distanza.

II nuovo spazio dedicato all’offerta didattica si chiama FMS EDU e comprende tutte le attività didattiche proposte dai musei che afferiscono a Fondazione Musei Senesi e che toccano vari temi: da quelli principali legati alle collezioni di arte, archeologia, scienza e storia fino a tematiche più trasversali come l’educazione al patrimonio e la tutela dell’ambiente.

Ogni attività è pensata per allinearsi ai programmi didattici e rendere l’incontro con il patrimonio conservato nei musei un’occasione per riflettere su sé stessi, sulla relazione con gli altri e sul concetto di eredità culturale.

Si tratta dunque, nel suo complesso, di una rinnovata ed articolata offerta didattica per l’educazione al patrimonio, pensata e realizzata per le esigenze delle scuole, che si orienta sulle collezioni e sulla storia del territorio declinandosi secondo gli obiettivi formativi.

Una sezione speciale è dedicata inoltre al progetto ESCAC (Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole), promosso dal Sistema Museale Universitario in collaborazione con alcuni musei di FMS e giunto con successo alla sua undicesima edizione.

Tutte le proposte – organizzate per fascia di utenza, cicli di istruzione, disciplina, città, percorsi in presenza o a distanza – sono consultabili sulla specifica sezione del sito internet di FMS, in continuo aggiornamento: www.museisenesi.org/edu

Scegliere i musei di Fondazione Musei Senesi come meta di uscite didattiche e viaggi di istruzione può rappresentare un’esperienza concreta per favorire l’apprendimento e la crescita personale dei giovani nel loro percorso formativo e per valorizzare, al contempo, il patrimonio delle terre di Siena con quelli che saranno i cittadini di domani.